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В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон весьма последователен в тезисе о возможности ввода французского контингента на Украину, вряд ли идет речь о двусмысленности... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:12+0300
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2024-03-20T13:12+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон весьма последователен в тезисе о возможности ввода французского контингента на Украину, вряд ли идет речь о двусмысленности перевода. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Дело в том, что господин президент Франции Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. Вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также заметил, что тезис Макрона получил неоднозначную оценку в странах Евросоюза, поэтому Москва продолжает наблюдать .Ранее французский лидер заявил о создании "девятой коалиции" для глубоких ударов по российским территриям, которая будет поставлять Украине ракеты средней и большой дальности. Он также заявил, что Франция будет делать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте.Заявления Макрона встретили резкую критику со стороны партнеров в НАТО и политических партий во Франции. Германия отказалась отсылать свои войска на Украину, подчеркнув, что НАТО не планирует таких действий.Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов.
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Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Новости
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
Песков: Макрон последователен в тезисе о возможном вводе контингента Франции на Украину
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон весьма последователен в тезисе о возможности ввода французского контингента на Украину, вряд ли идет речь о двусмысленности перевода. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Дело в том, что господин президент Франции Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. Вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе", - отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также заметил, что тезис Макрона получил неоднозначную оценку в странах Евросоюза, поэтому Москва продолжает наблюдать .
Ранее французский лидер заявил о создании "девятой коалиции" для глубоких ударов по российским территриям, которая будет поставлять Украине ракеты средней и большой дальности. Он также заявил, что Франция будет делать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте.
Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину
Заявления Макрона встретили резкую критику со стороны партнеров в НАТО и политических партий во Франции. Германия отказалась отсылать свои войска на Украину, подчеркнув, что НАТО не планирует таких действий.
Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов.