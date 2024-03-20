https://1prime.ru/20240320/putin-846511331.html

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - 20.03.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество во время обстрелов со стороны... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:34+0300

2024-03-20T13:34+0300

2024-03-20T13:34+0300

россия

белгород

владимир путин

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846425024_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_231f94e19d4d3f2aed5a86ad94ca679c.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество во время обстрелов со стороны Украины. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами."Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - отметил он.Путин также добавил, что российские власти сделают все, что потребуется.Российский лидер также отметил, что будут приняты меры по поддержке жителей, потерявших в приграничных регионах бизнес, а также тех, кто потерял жилье.Президент подчеркнул, что приоритетной задачей остается обеспечение безопасности.Ранее по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали.

https://1prime.ru/20240318/846434989.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгород, владимир путин, новости