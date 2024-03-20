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Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество - 20.03.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество во время обстрелов со стороны... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:34+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество во время обстрелов со стороны Украины. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами."Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - отметил он.Путин также добавил, что российские власти сделают все, что потребуется.Российский лидер также отметил, что будут приняты меры по поддержке жителей, потерявших в приграничных регионах бизнес, а также тех, кто потерял жилье.Президент подчеркнул, что приоритетной задачей остается обеспечение безопасности.Ранее по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали.
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РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Владимир Путин, Новости
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество и пообещал их поддержать
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество во время обстрелов со стороны Украины. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами.
"Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье", - отметил он.
Путин также добавил, что российские власти сделают все, что потребуется.
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Российский лидер также отметил, что будут приняты меры по поддержке жителей, потерявших в приграничных регионах бизнес, а также тех, кто потерял жилье.
Президент подчеркнул, что приоритетной задачей остается обеспечение безопасности.
Ранее по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали.