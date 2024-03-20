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В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
Предоставление помощи Киеву из замороженных российских активов, как предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ведет к разрушению юридических основ... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:16+0300
2024-03-20T13:16+0300
европа
россия
замороженные российские активы
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Предоставление помощи Киеву из замороженных российских активов, как предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал политик, комментируя предложение Борреля.Ранее сообщалось, что глава евродипломатии собирается 20 марта предложить странам ЕС использовать доходы от российских активов для передачи военной помощи Киеву. По его словам, эта мера предполагает перечисления 90% дохода в Европейский фонд мира, а 10% - в бюджет ЕС.
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европа, россия, замороженные российские активы, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, РОССИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА, военная помощь Украине
13:16 20.03.2024
 
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам

Песков: предложение Борреля по российским активам разрушает основы права

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Предоставление помощи Киеву из замороженных российских активов, как предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал политик, комментируя предложение Борреля.
Ранее сообщалось, что глава евродипломатии собирается 20 марта предложить странам ЕС использовать доходы от российских активов для передачи военной помощи Киеву. По его словам, эта мера предполагает перечисления 90% дохода в Европейский фонд мира, а 10% - в бюджет ЕС.
 
ЕВРОПАРОССИЯзамороженные российские активыУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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