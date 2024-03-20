https://1prime.ru/20240320/rossiyskie-aktivy-846510051.html

В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам

В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам

Предоставление помощи Киеву из замороженных российских активов, как предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ведет к разрушению юридических основ... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:16+0300

2024-03-20T13:16+0300

2024-03-20T13:16+0300

европа

россия

замороженные российские активы

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Предоставление помощи Киеву из замороженных российских активов, как предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал политик, комментируя предложение Борреля.Ранее сообщалось, что глава евродипломатии собирается 20 марта предложить странам ЕС использовать доходы от российских активов для передачи военной помощи Киеву. По его словам, эта мера предполагает перечисления 90% дохода в Европейский фонд мира, а 10% - в бюджет ЕС.

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, замороженные российские активы, украина, военная помощь украине