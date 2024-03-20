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СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО

СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО - 20.03.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО

Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:58+0300

2024-03-20T12:58+0300

2024-03-20T12:58+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники.Закон направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины получателей техники, переданной безвозмедно для решения транспортных задач в гуманитарных миссиях и оборонных задач на территории воссоедененных регионов.Отмечается, что принятые меры помогут сократить затраты на оформление и регистрацию такой техники в госорганах.Список наименований техники, на которую распространяется действие закона, установлен распоряжением правительства России.Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по таким договорам в порядке, установленном правительством России.

https://1prime.ru/20240319/gosduma-846480466.html

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сф, россия, военная техника, новости