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СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО - 20.03.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:58+0300
2024-03-20T12:58+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники.Закон направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины получателей техники, переданной безвозмедно для решения транспортных задач в гуманитарных миссиях и оборонных задач на территории воссоедененных регионов.Отмечается, что принятые меры помогут сократить затраты на оформление и регистрацию такой техники в госорганах.Список наименований техники, на которую распространяется действие закона, установлен распоряжением правительства России.Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по таким договорам в порядке, установленном правительством России.
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СФ, РОССИЯ, военная техника, Новости
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
Совет Федерации одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники.
Закон направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины получателей техники, переданной безвозмедно для решения транспортных задач в гуманитарных миссиях и оборонных задач на территории воссоедененных регионов.
Отмечается, что принятые меры помогут сократить затраты на оформление и регистрацию такой техники в госорганах.
Список наименований техники, на которую распространяется действие закона, установлен распоряжением правительства России.
ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники
Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по таким договорам в порядке, установленном правительством России.