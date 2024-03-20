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СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО - 20.03.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО - 20.03.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО
Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:58+0300
2024-03-20T12:58+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники.Закон направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины получателей техники, переданной безвозмедно для решения транспортных задач в гуманитарных миссиях и оборонных задач на территории воссоедененных регионов.Отмечается, что принятые меры помогут сократить затраты на оформление и регистрацию такой техники в госорганах.Список наименований техники, на которую распространяется действие закона, установлен распоряжением правительства России.Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по таким договорам в порядке, установленном правительством России.
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сф, россия, военная техника, новости
СФ, РОССИЯ, военная техника, Новости
12:58 20.03.2024
 
СФ одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО

Совет Федерации одобрил закон об отмене госпошлины за регистрацию техники для СВО

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно передаваемой для целей спецоперации техники.
Закон направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины получателей техники, переданной безвозмедно для решения транспортных задач в гуманитарных миссиях и оборонных задач на территории воссоедененных регионов.
Отмечается, что принятые меры помогут сократить затраты на оформление и регистрацию такой техники в госорганах.
Список наименований техники, на которую распространяется действие закона, установлен распоряжением правительства России.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники
Вчера, 14:40
Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по таким договорам в порядке, установленном правительством России.
 
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