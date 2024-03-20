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Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны"
Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны"
Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка компаний -"международных спонсоров войны", который публиковался на сайте | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T18:36+0300
2024-03-20T18:36+0300
политика
украина
спонсор
список
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка компаний -"международных спонсоров войны", который публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба правительства. Как отмечает пресс-служба, такое решение было принято по итогам расширенного заседания, в котором приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры, НАПК и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, временно поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства ЕС на Украине. Страница со списком прекратит работу, там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций. Министр юстиции Украины Денис Малюска ранее сообщал, что международные партнеры жалуются на данный список, и назвал непонятной логику включения компаний в него. В украинским список "спонсоров войны" были включены, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
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украина, спонсор, список
Политика, УКРАИНА, спонсор, список
18:36 20.03.2024
 
Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны"

Украина решила отказаться от списка "спонсоров войны" после обращения стран-партнеров

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка компаний -"международных спонсоров войны", который публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба правительства.
Как отмечает пресс-служба, такое решение было принято по итогам расширенного заседания, в котором приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры, НАПК и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, временно поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства ЕС на Украине.
Страница со списком прекратит работу, там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций.
Министр юстиции Украины Денис Малюска ранее сообщал, что международные партнеры жалуются на данный список, и назвал непонятной логику включения компаний в него.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2023
Поляки раскрыли, почему от Украины отказываются "спонсоры"
22 декабря 2023, 16:30
В украинским список "спонсоров войны" были включены, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
 
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