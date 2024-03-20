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ЕК перевела первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро

ЕК перевела первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро - 20.03.2024, ПРАЙМ

ЕК перевела первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро

Еврокомиссия направила Киеву первый в текущем году транш микрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках совместной... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:31+0300

2024-03-20T14:31+0300

2024-03-20T14:31+0300

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия направила Киеву первый в текущем году транш микрофинансовой помощи. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем."Еврокомиссия только что выплатила 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины", - заявила фон дер Ляйен.Ранее 1 февраля, лидеры стран-членов Евросоюза Лидеры ЕС приняли политическое решение о создании фонда финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года с рядом условий. Главы государств также договорились разработать механизм и систему отчетности, чтобы финансирование Киева было согласовано и утверждено ежегодно.Глава Еврокомиссии подтвердила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро поступит в марте, а следующий платеж в размере 1,5 миллиарда евро запланирован на апрель.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.

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урсула фон дер ляйен, новости