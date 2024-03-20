https://1prime.ru/20240320/ukraine-846519107.html

В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ

В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ

В Киеве считают оскорбительной идею Соедененных Штатов помогать Киеву через кредиты, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:58+0300

2024-03-20T15:58+0300

2024-03-20T16:08+0300

украина

сша

новости

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В Киеве считают оскорбительной идею Соедененных Штатов помогать Киеву через кредиты, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг.Киев не был проинформирован об этой идее, которая уже несколько недель обсуждается в Конгрессе США, и не получил никаких конкретных предложений по этому поводу, говорится в публикации.Украина считает эту идею оскорбительной в свете гарантий безопасности, предоставленных Будапештским меморандумом.Несмотря на то, что США предоставили Киеву "уникальный" пакет помощи в размере 300 миллионов долларов на прошлой неделе, Конгрессу предстоит еще согласовать законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая помощь для Украины.Кроме того, республиканцы в Палате представителей подготовили свой собственный вариант плана помощи Украине в виде кредитов или "ленд-лиза".Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займыВ 1994 году Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.*внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240303/845829247.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, новости, финансы