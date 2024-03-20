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В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ
В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ
В Киеве считают оскорбительной идею Соедененных Штатов помогать Киеву через кредиты, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:58+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В Киеве считают оскорбительной идею Соедененных Штатов помогать Киеву через кредиты, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг.Киев не был проинформирован об этой идее, которая уже несколько недель обсуждается в Конгрессе США, и не получил никаких конкретных предложений по этому поводу, говорится в публикации.Украина считает эту идею оскорбительной в свете гарантий безопасности, предоставленных Будапештским меморандумом.Несмотря на то, что США предоставили Киеву "уникальный" пакет помощи в размере 300 миллионов долларов на прошлой неделе, Конгрессу предстоит еще согласовать законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая помощь для Украины.Кроме того, республиканцы в Палате представителей подготовили свой собственный вариант плана помощи Украине в виде кредитов или "ленд-лиза".Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займыВ 1994 году Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.*внесен в список террористов и экстремистов
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УКРАИНА, США, Новости, Финансы
В Киеве оскорбились идеей США о помощи в виде кредитов, пишут СМИ
Politico: в Киеве считают оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В Киеве считают оскорбительной идею Соедененных Штатов помогать Киеву через кредиты, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг.
Киев не был проинформирован об этой идее, которая уже несколько недель обсуждается в Конгрессе США, и не получил никаких конкретных предложений по этому поводу, говорится в публикации.
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Украина считает эту идею оскорбительной в свете гарантий безопасности, предоставленных Будапештским меморандумом.
Несмотря на то, что США предоставили Киеву "уникальный" пакет помощи в размере 300 миллионов долларов на прошлой неделе, Конгрессу предстоит еще согласовать законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая помощь для Украины.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей подготовили свой собственный вариант плана помощи Украине в виде кредитов или "ленд-лиза".
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы
В 1994 году Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.
*внесен в список террористов и экстремистов