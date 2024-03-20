https://1prime.ru/20240320/vostok-846501702.html
Россия ответит на провокации Израиля взрывоопасным планом, пишет СМИ
Россия ответит на провокации Израиля взрывоопасным планом, пишет СМИ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Россия ответит на провокации Израиля взрывоопасным планом, пишет СМИ
Президент Владимир Путин "сыт по горло" враждебным отношением Израиля к России — Тель-Авив провоцирует Москву, напрашиваясь на достойный ответ, и он его... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:30+0300
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин "сыт по горло" враждебным отношением Израиля к России — Тель-Авив провоцирует Москву, напрашиваясь на достойный ответ, и он его получит, пишет Али Аббас Хамия для ливанского издания Al Binaa.По мнению автора, у России есть "решительные и взрывоопасные планы в отношении НАТО в Европе и альянса AUKUS-Израиль на Ближнем Востоке".Как отмечается, отношения между Россией и Израилем ухудшаются, израильские вооруженные силы атакуют военные объекты в Сирии вблизи российских баз и аэропорта Дамаск, игнорируя предостережения Москвы."Россия не хотела вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но Израиль с презрением и высокомерием относился к ее предупреждениям", — говорится в публикации.Автор считает, что если конфликт продолжится, то он дойдет до противостояния сил специального назначения, "войны умов и технического прогресса".В этих условиях "ось сопротивления", Россия и Китай, имеют общие интересы, общего врага и не преминут извлечь из происходящего выгоду, предупреждает обозреватель.Что касается Египта, то он оказался между молотом и наковальней из-за помощи Вашингтона Израилю, и Каир пригрозил Тель-Авиву разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений, которые регулируют разделение Синайского полуострова. Со своей стороны, и Израиль по-прежнему считает Египет своим заклятым врагом после "Оси сопротивления", несмотря на существующее между ними мирное соглашение, указывает Хамия.Кроме того, он напоминает об успешной военной активности "Хезболлы" в Галилее, йеменских хуситов и Красном море, а также ХАМАС."Ближний Восток переживает рождение нового мира. Есть и другие полюса, определяемые войной в секторе Газа. Однако, несмотря на увеличение шансов на перемирие, существует также возможность контролировать расширение географии конфликта посредством взаимного давления", — отмечается в публикации.Автор предполагает, что альтернативой может стать возврат к холодной войне между США и Россией на Ближнем Востоке, которая затронет всех — от "Оси сопротивления" до "Оси нормализации".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240312/palestino-izrailskiy-konflikt-846226361.html
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сша, россия, израиль, ближний восток, ливан, египет
США, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛИВАН, ЕГИПЕТ
Россия ответит на провокации Израиля взрывоопасным планом, пишет СМИ
Al Binaa: Ближний Восток стоит на пороге противостояния между Россией и США
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.
Президент Владимир Путин "сыт по горло" враждебным отношением Израиля к России — Тель-Авив провоцирует Москву, напрашиваясь на достойный ответ, и он его получит, пишет Али Аббас Хамия для ливанского издания Al Binaa
.
По мнению автора, у России есть "решительные и взрывоопасные планы в отношении НАТО в Европе и альянса AUKUS-Израиль на Ближнем Востоке".
Как отмечается, отношения между Россией и Израилем ухудшаются, израильские вооруженные силы атакуют военные объекты в Сирии вблизи российских баз и аэропорта Дамаск, игнорируя предостережения Москвы.
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"Россия не хотела вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но Израиль с презрением и высокомерием относился к ее предупреждениям", — говорится в публикации.
Автор считает, что если конфликт продолжится, то он дойдет до противостояния сил специального назначения, "войны умов и технического прогресса".
В этих условиях "ось сопротивления", Россия и Китай, имеют общие интересы, общего врага и не преминут извлечь из происходящего выгоду, предупреждает обозреватель.
Что касается Египта, то он оказался между молотом и наковальней из-за помощи Вашингтона Израилю, и Каир пригрозил Тель-Авиву разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений, которые регулируют разделение Синайского полуострова. Со своей стороны, и Израиль по-прежнему считает Египет своим заклятым врагом после "Оси сопротивления", несмотря на существующее между ними мирное соглашение, указывает Хамия.
Кроме того, он напоминает об успешной военной активности "Хезболлы" в Галилее, йеменских хуситов и Красном море, а также ХАМАС.
"Ближний Восток переживает рождение нового мира. Есть и другие полюса, определяемые войной в секторе Газа. Однако, несмотря на увеличение шансов на перемирие, существует также возможность контролировать расширение географии конфликта посредством взаимного давления", — отмечается в публикации.
Автор предполагает, что альтернативой может стать возврат к холодной войне между США и Россией на Ближнем Востоке, которая затронет всех — от "Оси сопротивления" до "Оси нормализации".