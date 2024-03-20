https://1prime.ru/20240320/yazyk-846496973.html

Раскрыто, сколько россиян сталкивались с языковым барьером за рубежом

Раскрыто, сколько россиян сталкивались с языковым барьером за рубежом - 20.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько россиян сталкивались с языковым барьером за рубежом

Каждый пятый россиянин, отправляясь в путешествие за рубеж, испытывал трудности в связи с незнанием языка, говорится в совместном исследовании международной... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T07:35+0300

2024-03-20T07:35+0300

2024-03-20T07:35+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин, отправляясь в путешествие за рубеж, испытывал трудности в связи с незнанием языка, говорится в совместном исследовании международной образовательной компании "EF Education First - обучение за рубежом" и сервиса "Авиасейлс", которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании участвовали 1,5 тысячи пользователей этих сервисов. "Каждый пятый россиянин сталкивался с трудностями в зарубежных поездках из-за незнания языка. Из них 50% отметили, что языковой барьер помешал завести новые знакомства и наладить общение с местными жителями. Еще четверть проблем были связаны с финансами - без знания языка опрошенные не получили нужную услугу или товар, или даже стали жертвой мошенничества", - сообщили аналитики. Среди других сложностей респонденты также называли невозможность насладиться культурной составляющей и непонимание норм поведения в стране, говорится в сообщении. "Для 66% опрошенных в путешествиях важно хотя бы базовое владение иностранным языком, в то время как 5% не придают этому значения", - узнали в сервисах. При этом, согласно исследованию, большинство опрошенных в заграничных поездках общаются на английском (54%). "Второй по популярности способ общения за границей во время отдыха - русский язык (18%). При необходимости люди дополняют речь жестами. Интернет-переводчик в поездках россияне используют чаще (16%), чем обращение к человеку-переводчику (3%)", - сообщили аналитики. Также отмечается, что 6% опрошенных общались в поездках на местном языке. "Чаще всего респонденты отмечали китайский и испанский языки", - заключили в сообщении.

https://1prime.ru/20240210/843036585.html

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