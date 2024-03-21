В ожидании ставки: инвесторы требуют большего - 21.03.2024, ПРАЙМ
В ожидании ставки: инвесторы требуют большего
Индекс Мосбиржи в среду показал небольшой рост на фоне высоких объемов торгов, которые по акциям в составе индекса стали максимальными с августа прошлого года... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T08:51+0300
2024-03-21T08:51+0300
2024-03-21T08:52+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду показал небольшой рост на фоне высоких объемов торгов, которые по акциям в составе индекса стали максимальными с августа прошлого года. Несмотря на небольшое изменение широкого рынка, в отдельных бумагах отмечалась повышенная волатильность.Акции ТКС Холдинга и Росбанка лидировали по объемам торгов. ТКС Холдинг сообщил о проведении допэмиссии в размере 130 млн акций по 3,4 тыс. руб. (на сумму 445 млрд руб.) в пользу структур Интерроса. Голосование акционеров по вопросу об эмиссии назначено на май. Размещение акций происходит в рамках интеграции ТКС Холдинга и Росбанка, собственный капитал последнего на конец 2023 года составлял 226,3 млрд руб. Предполагается, что средства от дополнительной эмиссии будут направлены на приобретение Росбанка, и инвестиционное сообщество озадачено вопросом, по какой цене пройдет сделка. Просадка по акциям ТКС Холдинга могла быть связана с заявленным объемом дополнительной эмиссии, которая предполагает, что Росбанк мог быть оценен в два капитала, при норме в размере 1х P/B для банковского сектора. Между тем объявленный размер дополнительной эмиссии не проливает свет на сумму сделки, и мы полагаем, что стоит дождаться комментариев менеджмента по этому вопросу.На рынке госдолга продолжилось падение цен на долговые бумаги после невыразительной динамики накануне. На коротком отрезке доходности по ОФЗ приближаются к 15%. На первичном рынке также отмечается рост доходностей: в среду Минфин разместил на рынке 10-летние облигации с доходностью 13,44%, хотя еще в начале марта доходность составляла 12,92%. Инвесторы могут требовать более высокую доходность в ожидании заседания Банка России в пятницу на этой неделе, на котором регулятор может сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. По нашему мнению, для рынка большее значение будет иметь риторика регулятора на пресс-конференции, нежели само решение по ставке. Инвесторам будет важно видение регулятора по срокам возможного снижения ключевой ставки.Рынок находится вблизи верхней границы бокового канала (3000-3300 п.), полагаем, что инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии решения Банка России. С точки зрения отдельных корпоративных историй, сегодня может наблюдаться повышенный интерес к акциям Сегежи и ВК на фоне ожидаемой публикации корпоративной отчетности.
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду показал небольшой рост на фоне высоких объемов торгов, которые по акциям в составе индекса стали максимальными с августа прошлого года. Несмотря на небольшое изменение широкого рынка, в отдельных бумагах отмечалась повышенная волатильность.
Акции ТКС Холдинга и Росбанка лидировали по объемам торгов. ТКС Холдинг сообщил о проведении допэмиссии в размере 130 млн акций по 3,4 тыс. руб. (на сумму 445 млрд руб.) в пользу структур Интерроса. Голосование акционеров по вопросу об эмиссии назначено на май. Размещение акций происходит в рамках интеграции ТКС Холдинга и Росбанка, собственный капитал последнего на конец 2023 года составлял 226,3 млрд руб. Предполагается, что средства от дополнительной эмиссии будут направлены на приобретение Росбанка, и инвестиционное сообщество озадачено вопросом, по какой цене пройдет сделка. Просадка по акциям ТКС Холдинга могла быть связана с заявленным объемом дополнительной эмиссии, которая предполагает, что Росбанк мог быть оценен в два капитала, при норме в размере 1х P/B для банковского сектора. Между тем объявленный размер дополнительной эмиссии не проливает свет на сумму сделки, и мы полагаем, что стоит дождаться комментариев менеджмента по этому вопросу.
На рынке госдолга продолжилось падение цен на долговые бумаги после невыразительной динамики накануне. На коротком отрезке доходности по ОФЗ приближаются к 15%. На первичном рынке также отмечается рост доходностей: в среду Минфин разместил на рынке 10-летние облигации с доходностью 13,44%, хотя еще в начале марта доходность составляла 12,92%. Инвесторы могут требовать более высокую доходность в ожидании заседания Банка России в пятницу на этой неделе, на котором регулятор может сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. По нашему мнению, для рынка большее значение будет иметь риторика регулятора на пресс-конференции, нежели само решение по ставке. Инвесторам будет важно видение регулятора по срокам возможного снижения ключевой ставки.
Рынок находится вблизи верхней границы бокового канала (3000-3300 п.), полагаем, что инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии решения Банка России. С точки зрения отдельных корпоративных историй, сегодня может наблюдаться повышенный интерес к акциям Сегежи и ВК на фоне ожидаемой публикации корпоративной отчетности.
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