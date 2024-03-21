https://1prime.ru/20240321/farmers-846553047.html
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС
Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет агентство Bloomberg. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:11+0300
2024-03-21T16:11+0300
2024-03-21T16:53+0300
украина
новости
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/38/842463830_0:38:1196:711_1920x0_80_0_0_608a967b7b9df5c9d32a6d5419f7214e.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет агентство Bloomberg."Среди европейских фермеров преобладает ощущение, что это они расплачиваются за вооруженный конфликт на Украине. Поддержка Украины в борьбе против России крайне важна для Европы и западных стран. Но расплачиваться за это должны не только мы", - заявил председатель зернового совета при национальном агентстве сельского хозяйства и рыболовства FranceAgriMer Бенуа Пьетремен.Согласно изданию, среди всех европейских аграриев, поляки несут наибольшие убытки. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Польша является самым проукраинским государством во всей Европе, поэтому испытывает наибольшие потери. "Мы платим слишком высокую цену за решение начать свободную торговлю с Украиной. Мы не можем себе этого позволить", - сказал Туск.Кроме того, министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил, что Франция и ее партнеры в Европейском союзе намерены защитить украинскую пшеницу, так как эта отрасль является важной для украинской экономики, пострадавшей от России.Правительство Франции также оказывает поддержку фермерам, сокращая расходы и выделяя средства на сельское хозяйство. Премьер-министр Габриэль Атталь пообещал провести переговоры с ЕС о введении ограничений на поставки зерна из Украины.Введенные в июне 2022 года автономные торговые преференции обеспечивают Украине почти беспрепятственный доступ на рынок ЕС. В случае резкого увеличения импорта кукурузы, мяса птицы, сахара и яиц ЕС планирует возобновить пошлины на украинскую продукцию, заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240320/ukraina-846526779.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/38/842463830_98:0:1098:750_1920x0_80_0_0_99c5559a6b60e3389dc532316fafa1dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, протесты фермеров
УКРАИНА, Новости, протесты фермеров
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС
Bloomberg: фермеры в ЕС возмущены продлением свободной торговли с Украиной
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет
агентство Bloomberg.
"Среди европейских фермеров преобладает ощущение, что это они расплачиваются за вооруженный конфликт на Украине. Поддержка Украины в борьбе против России крайне важна для Европы и западных стран. Но расплачиваться за это должны не только мы", - заявил председатель зернового совета при национальном агентстве сельского хозяйства и рыболовства FranceAgriMer Бенуа Пьетремен.
Согласно изданию, среди всех европейских аграриев, поляки несут наибольшие убытки. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Польша является самым проукраинским государством во всей Европе, поэтому испытывает наибольшие потери. "Мы платим слишком высокую цену за решение начать свободную торговлю с Украиной. Мы не можем себе этого позволить", - сказал Туск.
Кроме того, министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил, что Франция и ее партнеры в Европейском союзе намерены защитить украинскую пшеницу, так как эта отрасль является важной для украинской экономики, пострадавшей от России.
Украина подсчитала убытки от блокады на границе с Польшей
Правительство Франции также оказывает поддержку фермерам, сокращая расходы и выделяя средства на сельское хозяйство. Премьер-министр Габриэль Атталь пообещал провести переговоры с ЕС о введении ограничений на поставки зерна из Украины.
Введенные в июне 2022 года автономные торговые преференции обеспечивают Украине почти беспрепятственный доступ на рынок ЕС. В случае резкого увеличения импорта кукурузы, мяса птицы, сахара и яиц ЕС планирует возобновить пошлины на украинскую продукцию, заключили в издании.
Полный текст читайте
на ИноСМИ