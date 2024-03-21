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Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС
Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет агентство Bloomberg. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:11+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет агентство Bloomberg."Среди европейских фермеров преобладает ощущение, что это они расплачиваются за вооруженный конфликт на Украине. Поддержка Украины в борьбе против России крайне важна для Европы и западных стран. Но расплачиваться за это должны не только мы", - заявил председатель зернового совета при национальном агентстве сельского хозяйства и рыболовства FranceAgriMer Бенуа Пьетремен.Согласно изданию, среди всех европейских аграриев, поляки несут наибольшие убытки. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Польша является самым проукраинским государством во всей Европе, поэтому испытывает наибольшие потери. "Мы платим слишком высокую цену за решение начать свободную торговлю с Украиной. Мы не можем себе этого позволить", - сказал Туск.Кроме того, министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил, что Франция и ее партнеры в Европейском союзе намерены защитить украинскую пшеницу, так как эта отрасль является важной для украинской экономики, пострадавшей от России.Правительство Франции также оказывает поддержку фермерам, сокращая расходы и выделяя средства на сельское хозяйство. Премьер-министр Габриэль Атталь пообещал провести переговоры с ЕС о введении ограничений на поставки зерна из Украины.Введенные в июне 2022 года автономные торговые преференции обеспечивают Украине почти беспрепятственный доступ на рынок ЕС. В случае резкого увеличения импорта кукурузы, мяса птицы, сахара и яиц ЕС планирует возобновить пошлины на украинскую продукцию, заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, новости, протесты фермеров
УКРАИНА, Новости, протесты фермеров
16:11 21.03.2024 (обновлено: 16:53 21.03.2024)
 
Bloomberg: свободная торговля с Украиной взбесила фермеров в ЕС

Bloomberg: фермеры в ЕС возмущены продлением свободной торговли с Украиной

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Решение Брюсселя продлить отмену пошлин на сельхозпродукцию с Украины подлило масла в огонь недовольства европейских фермеров, пишет агентство Bloomberg.
"Среди европейских фермеров преобладает ощущение, что это они расплачиваются за вооруженный конфликт на Украине. Поддержка Украины в борьбе против России крайне важна для Европы и западных стран. Но расплачиваться за это должны не только мы", - заявил председатель зернового совета при национальном агентстве сельского хозяйства и рыболовства FranceAgriMer Бенуа Пьетремен.
Согласно изданию, среди всех европейских аграриев, поляки несут наибольшие убытки. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, Польша является самым проукраинским государством во всей Европе, поэтому испытывает наибольшие потери. "Мы платим слишком высокую цену за решение начать свободную торговлю с Украиной. Мы не можем себе этого позволить", - сказал Туск.
Кроме того, министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил, что Франция и ее партнеры в Европейском союзе намерены защитить украинскую пшеницу, так как эта отрасль является важной для украинской экономики, пострадавшей от России.
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Правительство Франции также оказывает поддержку фермерам, сокращая расходы и выделяя средства на сельское хозяйство. Премьер-министр Габриэль Атталь пообещал провести переговоры с ЕС о введении ограничений на поставки зерна из Украины.
Введенные в июне 2022 года автономные торговые преференции обеспечивают Украине почти беспрепятственный доступ на рынок ЕС. В случае резкого увеличения импорта кукурузы, мяса птицы, сахара и яиц ЕС планирует возобновить пошлины на украинскую продукцию, заключили в издании.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
УКРАИНАНовостипротесты фермеров
 
 
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