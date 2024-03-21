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В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии - 21.03.2024, ПРАЙМ
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В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии - 21.03.2024, ПРАЙМ
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии
В счетной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:05+0300
2024-03-21T14:06+0300
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ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. В счетной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом."Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия", - говорится в отчёте.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.На прошлой неделе Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.Счётная палата также сочла "трудно достижимым" бюджетный дефицит в 4,4%в 2024 году, заявленный минфином. Согласно прогнозам, дефицит по итогам 2023 составит 4,9%, однако Ле Мэр уже предупредил , что он будет "значительно выше"."Два года спустя после пандемии Франция остаётся одной из стран зоны евро, в которой ситуация с государственными финансами наиболее деградировала, а перспективы их восстановления размыты", - сообщили в счётной палате.Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Экономика, ФРАНЦИЯ, Новости
14:05 21.03.2024 (обновлено: 14:06 21.03.2024)
 
В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии

В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии в 50 млрд евро

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. В счетной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.
Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
"Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия", - говорится в отчёте.
Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.
На прошлой неделе Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.
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Счётная палата также сочла "трудно достижимым" бюджетный дефицит в 4,4%в 2024 году, заявленный минфином. Согласно прогнозам, дефицит по итогам 2023 составит 4,9%, однако Ле Мэр уже предупредил , что он будет "значительно выше".
"Два года спустя после пандемии Франция остаётся одной из стран зоны евро, в которой ситуация с государственными финансами наиболее деградировала, а перспективы их восстановления размыты", - сообщили в счётной палате.
Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯНовости
 
 
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