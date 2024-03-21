https://1prime.ru/20240321/france-846547275.html

В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии

В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии - 21.03.2024, ПРАЙМ

В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии

В счетной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:05+0300

2024-03-21T14:05+0300

2024-03-21T14:06+0300

экономика

франция

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg

ПАРИЖ, 21 мар - ПРАЙМ. В счетной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы минфина - слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом."Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия", - говорится в отчёте.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство намерено урезать бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.На прошлой неделе Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%.Счётная палата также сочла "трудно достижимым" бюджетный дефицит в 4,4%в 2024 году, заявленный минфином. Согласно прогнозам, дефицит по итогам 2023 составит 4,9%, однако Ле Мэр уже предупредил , что он будет "значительно выше"."Два года спустя после пандемии Франция остаётся одной из стран зоны евро, в которой ситуация с государственными финансами наиболее деградировала, а перспективы их восстановления размыты", - сообщили в счётной палате.Отчёт вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240320/spg-846496204.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, новости