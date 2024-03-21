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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300 - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300 - 21.03.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга сократились на 3,8%, до чуть менее чем 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T20:46+0300
2024-03-21T20:46+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга сократились на 3,8%, до чуть менее чем 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 309,9 доллара (-0,5%). Ценовой максимум в четверг составил 310,7 доллара (-0,2%), минимум - 295,3 доллара (-5,1%). Последние фьючерсы торговались по 299,6 доллара (-3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 311,3 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров во второй половине февраля, а до этого – лишь в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.
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европа, газ, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, Биржа ICE
20:46 21.03.2024
 
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300

ICE: цены на газ снизились на 3,8% ниже 300 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга сократились на 3,8%, до чуть менее чем 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 309,9 доллара (-0,5%). Ценовой максимум в четверг составил 310,7 доллара (-0,2%), минимум - 295,3 доллара (-5,1%). Последние фьючерсы торговались по 299,6 доллара (-3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 311,3 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров во второй половине февраля, а до этого – лишь в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню.
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Вчера, 16:41
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.
 
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