https://1prime.ru/20240321/ukraina-846559871.html
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны" - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"
Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:15+0300
2024-03-21T22:15+0300
2024-03-21T22:15+0300
политика
украина
список
франция
китай
давление
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Ранее кабинет министров Украины заявил об отказе от списка компаний —"международных спонсоров войны", опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). "Это Китай, но не только Китай", — заявило агентству лицо, знакомое с вопросом. Тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin". Как заявляют журналисты, ранее Пекин, как один из крупнейших потребителей украинского зерна, потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка во избежание негативного влияния. По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может свидетельствовать о том, что Украина переживает трудности с удержанием международной поддержки. В украинский список "спонсоров войны" были включены швейцарская компания Nestle, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.
https://1prime.ru/20240125/842889224.html
украина
франция
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, список, франция, китай, давление
Политика, УКРАИНА, список, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, давление
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"
Reuters: Киев отказался от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее кабинет министров Украины заявил об отказе от списка компаний —"международных спонсоров войны", опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"Это Китай, но не только Китай", — заявило агентству лицо, знакомое с вопросом.
Тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin".
Как заявляют журналисты, ранее Пекин, как один из крупнейших потребителей украинского зерна, потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка во избежание негативного влияния.
По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может свидетельствовать о том, что Украина переживает трудности с удержанием международной поддержки.
Украина внесла шведскую ESAB в список "спонсоров войны"
В украинский список "спонсоров войны" были включены швейцарская компания Nestle, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.