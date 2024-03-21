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СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны" - 21.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны" - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"
Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:15+0300
2024-03-21T22:15+0300
политика
украина
список
франция
китай
давление
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Ранее кабинет министров Украины заявил об отказе от списка компаний —"международных спонсоров войны", опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). "Это Китай, но не только Китай", — заявило агентству лицо, знакомое с вопросом. Тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin". Как заявляют журналисты, ранее Пекин, как один из крупнейших потребителей украинского зерна, потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка во избежание негативного влияния. По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может свидетельствовать о том, что Украина переживает трудности с удержанием международной поддержки. В украинский список "спонсоров войны" были включены швейцарская компания Nestle, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.
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украина, список, франция, китай, давление
Политика, УКРАИНА, список, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, давление
22:15 21.03.2024
 
СМИ раскрыли причину отказа Киева от списка "спонсоров войны"

Reuters: Киев отказался от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Киев отказался от списка "международных спонсоров войны" из-за Китая и Франции, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее кабинет министров Украины заявил об отказе от списка компаний —"международных спонсоров войны", опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"Это Китай, но не только Китай", — заявило агентству лицо, знакомое с вопросом.
Тот же источник намекнул и "на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin".
Как заявляют журналисты, ранее Пекин, как один из крупнейших потребителей украинского зерна, потребовал от Киева исключить 14 китайских компаний из списка во избежание негативного влияния.
По мнению авторов материала, вынужденный отказ Киева от тактики использования списка в качестве международного "позорного столба" может свидетельствовать о том, что Украина переживает трудности с удержанием международной поддержки.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2024
Украина внесла шведскую ESAB в список "спонсоров войны"
25 января, 14:26
В украинский список "спонсоров войны" были включены швейцарская компания Nestle, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в НАПК, список преследовал цель заставить международный бизнес уйти из России.
 
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