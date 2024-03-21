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Япония перестанет указывать пол людей на новых идентификационных картах - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Япония перестанет указывать пол людей на новых идентификационных картах
Япония перестанет указывать пол людей на новых идентификационных картах - 21.03.2024, ПРАЙМ
Япония перестанет указывать пол людей на новых идентификационных картах
Япония откажется от указания пола человека в обновленных картах единого идентификационного номера, которые планируют выдавать с 2026 года, передает телеканал... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T07:08+0300
2024-03-21T07:08+0300
япония
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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Япония откажется от указания пола человека в обновленных картах единого идентификационного номера, которые планируют выдавать с 2026 года, передает телеканал NHK. Закон о присвоении всем жителям Японии, включая иностранцев, длительно проживающим на ее территории, индивидуального 12-значного номера вступил в силу осенью 2015 года. С 2021 года начался выпуск пластиковых карт My Number, которые, по задумке властей, могли бы использоваться, в частности, как альтернатива картам медицинского страхования. На деле же при посещении медицинских заведений до сих пор часты случаи, когда карты единого идентификационного номера не могут считаться системой. Сейчас на карте My Number указываются фамилия и имя человека, его пол, дата и год рождения, адрес прописки, имеется фотография. При этом имя и фамилия граждан Японии указываются только в японском варианте их написания без латинизации. Год рождения также дается по традиционной японской системе летоисчисления по девизам правления императора. Согласно кадрам, транслируемым телеканалами, в новом дизайне карт My Number появится написание имени и фамилии латиницей, а год рождения будет дан на "западный манер". Кроме этого, "с учетом чувств секс-меньшинств" с карт исчезнет указание пола человека, отмечает NHK. Одним из главных поводов для недовольства респондентов стали планы по отмене физических карт медицинского страхования и замене их картой единого идентификационного номера осенью следующего года. В общественности до сих пор сильны сомнения к надежности данной системы, которые возникли после того, как стало известно о масштабных утечках персональных данных, а также ошибках при регистрации персональных данных, в результате чего третьи лица могли получить доступ к сведениям о других людях.
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япония
ЯПОНИЯ
07:08 21.03.2024
 
Япония перестанет указывать пол людей на новых идентификационных картах

Япония откажется от указания пола человека в обновленных идентификационных картах

© fotolia.com / Paylessimages Токио
 Токио - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© fotolia.com / Paylessimages
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ТОКИО, 21 мар – ПРАЙМ. Япония откажется от указания пола человека в обновленных картах единого идентификационного номера, которые планируют выдавать с 2026 года, передает телеканал NHK.
Закон о присвоении всем жителям Японии, включая иностранцев, длительно проживающим на ее территории, индивидуального 12-значного номера вступил в силу осенью 2015 года. С 2021 года начался выпуск пластиковых карт My Number, которые, по задумке властей, могли бы использоваться, в частности, как альтернатива картам медицинского страхования. На деле же при посещении медицинских заведений до сих пор часты случаи, когда карты единого идентификационного номера не могут считаться системой.
Сейчас на карте My Number указываются фамилия и имя человека, его пол, дата и год рождения, адрес прописки, имеется фотография. При этом имя и фамилия граждан Японии указываются только в японском варианте их написания без латинизации. Год рождения также дается по традиционной японской системе летоисчисления по девизам правления императора.
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Согласно кадрам, транслируемым телеканалами, в новом дизайне карт My Number появится написание имени и фамилии латиницей, а год рождения будет дан на "западный манер". Кроме этого, "с учетом чувств секс-меньшинств" с карт исчезнет указание пола человека, отмечает NHK.
Одним из главных поводов для недовольства респондентов стали планы по отмене физических карт медицинского страхования и замене их картой единого идентификационного номера осенью следующего года. В общественности до сих пор сильны сомнения к надежности данной системы, которые возникли после того, как стало известно о масштабных утечках персональных данных, а также ошибках при регистрации персональных данных, в результате чего третьи лица могли получить доступ к сведениям о других людях.
 
ЯПОНИЯ
 
 
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