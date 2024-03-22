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Посол в Токио предупредил о жестких ответных мерах Москвы

Посол в Токио предупредил о жестких ответных мерах Москвы - 22.03.2024, ПРАЙМ

Посол в Токио предупредил о жестких ответных мерах Москвы

Москве придется пойти на жесткие меры, если Токио предпримет попытки отчуждения замороженных в Японии российских активов. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T08:17+0300

2024-03-22T08:17+0300

2024-03-22T08:17+0300

политика

япония

замороженные российские активы

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ТОКИО, 22 мар - ПРАЙМ. Москве придется пойти на жесткие меры, если Токио предпримет попытки отчуждения замороженных в Японии российских активов. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в этой стране Николай Ноздрев в первом интервью после своего прибытия в Токио. По его словам, замороженные в Японии финансовые активы России оцениваются в три-четыре триллиона йен (33 миллиарда долларов, что на момент введения санкций в марте 2022 года составляло около 4 триллионов иен)."И мы неоднократно предупреждали, что в случае попыток отчуждения наших денежных средств, будем вынуждены пойти на не менее жесткие и адекватные ответные шаги. Эти меры известны, они прорабатываются в рамках правительства, поэтому ответ будет очень оперативным", — сказал Ноздрев. Он добавил что основные средства уже заморожены, поэтому при дальнейшем усилении санкционного давления речь может идти только об отчуждении. Дипломат добавил, что речь может идти об отчуждении, сугубо противоправном механизме. "Сейчас мы видим активизирующуюся дискуссию, в том числе и на Западе, на эту тему. Очень многие обращают внимание, что, во-первых, с юридической точки зрения это будет грубейшее нарушение тех правовых норм, которые создавались в течение десятилетий и уважались всеми странами. Во-вторых, это нанесет непоправимый ущерб авторитету финансовой системы самого Запада. Это не любят афишировать в том числе и в Японии, но многие развивающиеся страны, видя те действия, которые были предприняты западными странами в отношении Российской Федерации и ее суверенных активов, начинают менять свою стратегию по размещению своего золотого запаса и валютных резервов", — подчеркнул Ноздрев. В марте 2022 года Япония заморозила средства ЦБ РФ, которые находились в Банке Японии. Их объем оценивался в размере 33 миллиарда долларов, что в японских иенах на тот момент составляло около 4 триллионов иен и являлось порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Средства ЦБ РФ были заморожены в рамках экономических санкций против России. В то же время тогда же, в марте 2022 года, министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры. Япония ввела несколько пакетов санкций против России, объявив о заморозке активов 257 организаций и компаний, 13 банков, 1058 человек, в том числе 330 человек из Крыма и новых регионов, запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

https://1prime.ru/20240321/yaponiya-846531521.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, замороженные российские активы