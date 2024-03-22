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США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио

США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио - 22.03.2024, ПРАЙМ

США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио

В важном для энергобезопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактом, заявил РИА Новости... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:50+0300

2024-03-22T09:50+0300

2024-03-22T09:50+0300

энергетика

япония

арктик спг 2

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ТОКИО, 22 мар – ПРАЙМ. В важном для энергобезопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактом, заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио посол РФ в Японии Николай НоздревПо его словам, становится все более ясно, что Токио все сложнее и сложнее подготавливать меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. Последние ограничения, где речь идет о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке, также не были исключением, при этом они смогут оказать серьезное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объем товарооборота сейчас минимальный и составляет чуть более десяти миллиардов долларов в год, добавил Ноздрев. Комментируя влияние включения в последний санкционный пакет "Атомфлота" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", дипломат пояснил, что главный удар по участию в нем Токио уже был нанесен Вашингтоном в 2023 году, когда в ноябре администрация США решила распространить санкционную практику на коммерческие отношения, запланированные на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "Ноздрев отметил, что "Арктик СПГ 2" является технологически продвинутым и коммерчески крайне выгодным для японской стороны проектом. Он полагает, что японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта (у нее 10%-ная доля в капитале), и как покупатель будущих партий СПГ. Однако, несмотря на то, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды много раз доводила до Вашингтона свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности страны, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио, сказал Ноздрев. "Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", — подчеркнул он и выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США. По его словам, можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте и, к сожалению, Японии все же придется свернуть свое участие в проекте. Ноздрев пояснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Токио, так как это очень перспективный, интересный проект, и безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него, но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Вашингтоном оказалась "в очень неприятной ситуации". Проект "Арктик СПГ 2" предполагает постройку трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Компания "Новатэк" обладает 60% проекта, по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио намеревался покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре 2023 года включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце 2024 года СМИ в Японии сообщали, что из-за проблемы санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.

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япония, арктик спг 2