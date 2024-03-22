https://1prime.ru/20240322/846566214.html
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио - 22.03.2024, ПРАЙМ
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио
В важном для энергобезопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактом, заявил РИА Новости... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T09:50+0300
2024-03-22T09:50+0300
2024-03-22T09:50+0300
энергетика
япония
арктик спг 2
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 22 мар – ПРАЙМ. В важном для энергобезопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактом, заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио посол РФ в Японии Николай НоздревПо его словам, становится все более ясно, что Токио все сложнее и сложнее подготавливать меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. Последние ограничения, где речь идет о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке, также не были исключением, при этом они смогут оказать серьезное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объем товарооборота сейчас минимальный и составляет чуть более десяти миллиардов долларов в год, добавил Ноздрев. Комментируя влияние включения в последний санкционный пакет "Атомфлота" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", дипломат пояснил, что главный удар по участию в нем Токио уже был нанесен Вашингтоном в 2023 году, когда в ноябре администрация США решила распространить санкционную практику на коммерческие отношения, запланированные на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "Ноздрев отметил, что "Арктик СПГ 2" является технологически продвинутым и коммерчески крайне выгодным для японской стороны проектом. Он полагает, что японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта (у нее 10%-ная доля в капитале), и как покупатель будущих партий СПГ. Однако, несмотря на то, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды много раз доводила до Вашингтона свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности страны, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио, сказал Ноздрев. "Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", — подчеркнул он и выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США. По его словам, можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте и, к сожалению, Японии все же придется свернуть свое участие в проекте. Ноздрев пояснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Токио, так как это очень перспективный, интересный проект, и безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него, но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Вашингтоном оказалась "в очень неприятной ситуации". Проект "Арктик СПГ 2" предполагает постройку трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Компания "Новатэк" обладает 60% проекта, по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио намеревался покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре 2023 года включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце 2024 года СМИ в Японии сообщали, что из-за проблемы санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.
https://1prime.ru/20240322/yaponiya-846563278.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, арктик спг 2
Энергетика, ЯПОНИЯ, Арктик СПГ 2
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил посол в Токио
Посол Ноздрев: США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" и поставили Японию перед фактом
ТОКИО, 22 мар – ПРАЙМ. В важном для энергобезопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактом, заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио посол РФ в Японии Николай Ноздрев
По его словам, становится все более ясно, что Токио все сложнее и сложнее подготавливать меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. Последние ограничения, где речь идет о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке, также не были исключением, при этом они смогут оказать серьезное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объем товарооборота сейчас минимальный и составляет чуть более десяти миллиардов долларов в год, добавил Ноздрев.
Комментируя влияние включения в последний санкционный пакет "Атомфлота" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", дипломат пояснил, что главный удар по участию в нем Токио уже был нанесен Вашингтоном в 2023 году, когда в ноябре администрация США решила распространить санкционную практику на коммерческие отношения, запланированные на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "
Инфляция в Японии по итогам февраля ускорилась
Ноздрев отметил, что "Арктик СПГ 2" является технологически продвинутым и коммерчески крайне выгодным для японской стороны проектом. Он полагает, что японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта (у нее 10%-ная доля в капитале), и как покупатель будущих партий СПГ.
Однако, несмотря на то, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды много раз доводила до Вашингтона свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности страны, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио, сказал Ноздрев.
"Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", — подчеркнул он и выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США.
По его словам, можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте и, к сожалению, Японии все же придется свернуть свое участие в проекте.
Ноздрев пояснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Токио, так как это очень перспективный, интересный проект, и безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него, но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Вашингтоном оказалась "в очень неприятной ситуации".
Проект "Арктик СПГ 2" предполагает постройку трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Компания "Новатэк" обладает 60% проекта, по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио намеревался покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре 2023 года включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
В конце 2024 года СМИ в Японии сообщали, что из-за проблемы санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 12:00.