https://1prime.ru/20240322/846582297.html

ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт

ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт

Банку России пора снижать ключевую ставку, нынешний уровень в 16% препятствует импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:11+0300

2024-03-22T15:11+0300

2024-03-22T15:12+0300

банк россии

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банку России пора снижать ключевую ставку, нынешний уровень в 16% препятствует импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом, такое мнение РИА Новости высказал первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. "Ставку пора снижать. В противном случае цели по импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом станут гораздо более труднодостижимыми. То есть возникают риски для выполнения стратегических задач развития страны", - считает Копейкин. Он добавил, что существующий уровень ставки – важнейшее препятствие для ускорения темпов экономического роста. При такой цене денег, по его мнению, новых инвестиционных проектов ждать сложно, а они необходимы. Эксперт считает, потребительский спрос в РФ растет, несмотря на уже рекордную стоимость розничных кредитов, потому что компании конкурируют за работников путем повышения зарплат, которые в результате растут. Без инвестиций – это продолжающийся вклад в рост цен, а с инвестициями – рост зарплат компенсируется ростом производительности, и ростом предложения в экономике, в результате на выходе и низкая инфляция, и уверенный экономический рост, пояснил эксперт. "Небольшое снижение ставки – важный сигнал рынку о том, что сам регулятор не сомневается в своевременном достижении своих целей. Который бы повлиял на инфляционные ожидания. И на финансовые решения домохозяйств и компаний. В том числе на аппетит бизнеса к запуску новых инвестиционных проектов",- заключил он.

https://1prime.ru/20240322/tsb-846577408.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии