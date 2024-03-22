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ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт
ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт
Банку России пора снижать ключевую ставку, нынешний уровень в 16% препятствует импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:11+0300
2024-03-22T15:12+0300
банк россии
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банку России пора снижать ключевую ставку, нынешний уровень в 16% препятствует импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом, такое мнение РИА Новости высказал первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. "Ставку пора снижать. В противном случае цели по импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом станут гораздо более труднодостижимыми. То есть возникают риски для выполнения стратегических задач развития страны", - считает Копейкин. Он добавил, что существующий уровень ставки – важнейшее препятствие для ускорения темпов экономического роста. При такой цене денег, по его мнению, новых инвестиционных проектов ждать сложно, а они необходимы. Эксперт считает, потребительский спрос в РФ растет, несмотря на уже рекордную стоимость розничных кредитов, потому что компании конкурируют за работников путем повышения зарплат, которые в результате растут. Без инвестиций – это продолжающийся вклад в рост цен, а с инвестициями – рост зарплат компенсируется ростом производительности, и ростом предложения в экономике, в результате на выходе и низкая инфляция, и уверенный экономический рост, пояснил эксперт. "Небольшое снижение ставки – важный сигнал рынку о том, что сам регулятор не сомневается в своевременном достижении своих целей. Который бы повлиял на инфляционные ожидания. И на финансовые решения домохозяйств и компаний. В том числе на аппетит бизнеса к запуску новых инвестиционных проектов",- заключил он.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
15:11 22.03.2024 (обновлено: 15:12 22.03.2024)
 
ЦБ пора снижать ключевую ставку, считает эксперт

Копейкин: ЦБ пора снижать ключевую ставку, ее уровень препятствует развитию экономики

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банку России пора снижать ключевую ставку, нынешний уровень в 16% препятствует импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом, такое мнение РИА Новости высказал первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.
"Ставку пора снижать. В противном случае цели по импортозамещению, развитию критически важных отраслей и экономическому росту в целом станут гораздо более труднодостижимыми. То есть возникают риски для выполнения стратегических задач развития страны", - считает Копейкин.
Он добавил, что существующий уровень ставки – важнейшее препятствие для ускорения темпов экономического роста. При такой цене денег, по его мнению, новых инвестиционных проектов ждать сложно, а они необходимы.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЦБ заявил об ужесточении денежно-кредитных условий в России
13:36
Эксперт считает, потребительский спрос в РФ растет, несмотря на уже рекордную стоимость розничных кредитов, потому что компании конкурируют за работников путем повышения зарплат, которые в результате растут. Без инвестиций – это продолжающийся вклад в рост цен, а с инвестициями – рост зарплат компенсируется ростом производительности, и ростом предложения в экономике, в результате на выходе и низкая инфляция, и уверенный экономический рост, пояснил эксперт.
"Небольшое снижение ставки – важный сигнал рынку о том, что сам регулятор не сомневается в своевременном достижении своих целей. Который бы повлиял на инфляционные ожидания. И на финансовые решения домохозяйств и компаний. В том числе на аппетит бизнеса к запуску новых инвестиционных проектов",- заключил он.
 
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