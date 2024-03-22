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Глава ЦБ считает целесообразным страхование денег на электронных кошельках - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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Глава ЦБ считает целесообразным страхование денег на электронных кошельках
Глава ЦБ считает целесообразным страхование денег на электронных кошельках - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ считает целесообразным страхование денег на электронных кошельках
ЦБ РФ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО СТРАХОВАТЬ НА 1,4 МЛН РУБ СРЕДСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - НАБИУЛЛИНА | 22.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО СТРАХОВАТЬ НА 1,4 МЛН РУБ СРЕДСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - НАБИУЛЛИНАЦБ РФ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ХОЧЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ИНИЦИАТИВУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СТРАХОВКИ ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ, ДОЛГОСРОЧНЫМ ВКЛАДАМ И СЧЕТАМ ЭСКРОУ - НАБИУЛЛИНАНовость дополняется
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Банк России, Эльвира Набиуллина, криптокошельки
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Глава ЦБ считает целесообразным страхование денег на электронных кошельках

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО СТРАХОВАТЬ НА 1,4 МЛН РУБ СРЕДСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКАХ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - НАБИУЛЛИНА
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