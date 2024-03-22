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Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ
Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ
Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T05:24+0300
2024-03-22T05:24+0300
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне. В феврале инфляция ускорилась до 7,69% по сравнению с январским значением - 7,44% год к году. В то же время инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте продолжили снижаться, достигнув 11,5% после февральских 11,9%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале указывала, что регулятор видит пространство для снижения ставки, при этом большинство членов совета директоров считают, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% на мартовском заседании. Предпосылки для решения с предыдущего заседания изменились мало, а экономика достаточно слабо реагировала на повышение номинальных ставок", - считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, так как нет явных факторов за ее повышение и снижение. По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, сохранение ключевой ставки на неизменном уровне наиболее вероятно до лета 2024 года. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах также отметил, что снижения ставки стоит ждать в июне или июле, а до этого ЦБ будет сохранять ставку на уровне 16%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, но при этом допустил некоторое смягчение риторики на фоне торможения инфляции и снижения инфляционных ожиданий граждан. Табах в свою очередь ожидает, что риторику регулятор смягчит лишь в апреле. По его словам, ЦБ ждет с одной стороны эффекта от своих предыдущих действий, а с другой - более четких бюджетных и налоговых планов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что повышение ключевой ставки маловероятно, а ее снижение и вовсе исключено. НРА в базовом сценарии прогнозирует сохранение ключевой ставки на текущем уровне, однако допускает возможность повышения ставки до 17%, такая вероятность аналитиками оценивается в 30%-40%. При этом шансы на снижение этого показателя, по мнению экспертов, на ближайшем заседании малы.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
05:24 22.03.2024
 
Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ

Аналитики ждут, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
В феврале инфляция ускорилась до 7,69% по сравнению с январским значением - 7,44% год к году. В то же время инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте продолжили снижаться, достигнув 11,5% после февральских 11,9%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале указывала, что регулятор видит пространство для снижения ставки, при этом большинство членов совета директоров считают, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.
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Аналитик спрогнозировал решение Банка России по ставке 22 марта
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"Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% на мартовском заседании. Предпосылки для решения с предыдущего заседания изменились мало, а экономика достаточно слабо реагировала на повышение номинальных ставок", - считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, так как нет явных факторов за ее повышение и снижение. По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, сохранение ключевой ставки на неизменном уровне наиболее вероятно до лета 2024 года. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах также отметил, что снижения ставки стоит ждать в июне или июле, а до этого ЦБ будет сохранять ставку на уровне 16%.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, но при этом допустил некоторое смягчение риторики на фоне торможения инфляции и снижения инфляционных ожиданий граждан. Табах в свою очередь ожидает, что риторику регулятор смягчит лишь в апреле. По его словам, ЦБ ждет с одной стороны эффекта от своих предыдущих действий, а с другой - более четких бюджетных и налоговых планов.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что повышение ключевой ставки маловероятно, а ее снижение и вовсе исключено. НРА в базовом сценарии прогнозирует сохранение ключевой ставки на текущем уровне, однако допускает возможность повышения ставки до 17%, такая вероятность аналитиками оценивается в 30%-40%. При этом шансы на снижение этого показателя, по мнению экспертов, на ближайшем заседании малы.
 
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