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В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину
В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину
Многомиллиардные вложения в Украину показывают, что ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя" против России, заявила официальный представитель МИД РФ... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T20:42+0300
2024-03-22T20:42+0300
политика
россия
украина
помощь украине
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мария захарова
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Многомиллиардные вложения в Украину показывают, что ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все происходит так, как мы и предупреждали: за многомиллиардные западные кредиты, разворованные украинским властями с 2014 года, придется расплачиваться обычным украинцам. В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а "на поле боя" против России", — отметила Захарова. Кроме того, дипломат заявила, что власти Евросоюза пытаются использовать конфронтацию с Москвой, чтобы отвлечь население от собственных ошибок, в социально-экономической и политической сферах. "Нынешние политические элиты Евросоюза продолжают отвлекать внимание собственного населения от серьезнейших политических, социально-экономических и многих других стратегических ошибок. В преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года, ЕСовские чиновники используют для этого конфронтационную геополитику, нацеленную на разрушение глобальной безопасности", — добавила Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.
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россия, украина, помощь украине, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, помощь Украине, МИД, Мария Захарова
20:42 22.03.2024
 
В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину

МИД: руководство ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. Многомиллиардные вложения в Украину показывают, что ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все происходит так, как мы и предупреждали: за многомиллиардные западные кредиты, разворованные украинским властями с 2014 года, придется расплачиваться обычным украинцам. В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а "на поле боя" против России", — отметила Захарова.
Кроме того, дипломат заявила, что власти Евросоюза пытаются использовать конфронтацию с Москвой, чтобы отвлечь население от собственных ошибок, в социально-экономической и политической сферах.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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19:50
"Нынешние политические элиты Евросоюза продолжают отвлекать внимание собственного населения от серьезнейших политических, социально-экономических и многих других стратегических ошибок. В преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года, ЕСовские чиновники используют для этого конфронтационную геополитику, нацеленную на разрушение глобальной безопасности", — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпомощь УкраинеМИДМария Захарова
 
 
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