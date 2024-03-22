https://1prime.ru/20240322/ukraina-846597234.html

В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину

В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ

В МИД объяснили, что показали миллиардные вложения ЕС в Украину

Многомиллиардные вложения в Украину показывают, что ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя" против России, заявила официальный представитель МИД РФ... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T20:42+0300

2024-03-22T20:42+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Многомиллиардные вложения в Украину показывают, что ЕС видит украинцев не в Европе, а "на поле боя" против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все происходит так, как мы и предупреждали: за многомиллиардные западные кредиты, разворованные украинским властями с 2014 года, придется расплачиваться обычным украинцам. В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а "на поле боя" против России", — отметила Захарова. Кроме того, дипломат заявила, что власти Евросоюза пытаются использовать конфронтацию с Москвой, чтобы отвлечь население от собственных ошибок, в социально-экономической и политической сферах. "Нынешние политические элиты Евросоюза продолжают отвлекать внимание собственного населения от серьезнейших политических, социально-экономических и многих других стратегических ошибок. В преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года, ЕСовские чиновники используют для этого конфронтационную геополитику, нацеленную на разрушение глобальной безопасности", — добавила Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что планы Евросоюза выделить 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки Украине, а также 5 миллиардов военной помощи в 2024 году не спасут киевский режим.

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