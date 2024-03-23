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Власти вернули право на "упрощенку" ювелирам, работающим с серебром - 23.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240323/yuveliry-846643628.html
Власти вернули право на "упрощенку" ювелирам, работающим с серебром
Власти вернули право на "упрощенку" ювелирам, работающим с серебром - 23.03.2024, ПРАЙМ
Власти вернули право на "упрощенку" ювелирам, работающим с серебром
Президент России Владимир Путин подписал закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:48+0300
2024-03-23T18:48+0300
кабмин
ювелиры
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), и одновременно отменяет льготы по НДС при продаже серебряных слитков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые производят или реализуют ювелирные и другие изделия из серебра, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Для этого они должны не позднее 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН. Одновременно закон отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку этого налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". При этом для золотых слитков льгота по НДС сохраняется. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Реализация этих мер позволит снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих с серебром, связанные с переходом на общую систему налогообложения, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к закону. Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая УСН и ПСН, перестали действовать с 1 января 2023 года. Путин по итогам встречи с членами "Деловой России", состоявшейся в мае 2023 года, поручил правительству рассмотреть возможность вернуть малым и средним предприятиям, работающим с серебром, право на применение специальных налоговых режимов. УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента.
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ювелиры
Кабмин, ювелиры
18:48 23.03.2024
 
Власти вернули право на "упрощенку" ювелирам, работающим с серебром

Российским ювелирам, работающим с серебром, вернули право на "упрощенку" и патент

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота смоленского завода "Кристалл"
Работа смоленского завода Кристалл
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который возвращает ювелирам, работающим с серебром, право на упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), и одновременно отменяет льготы по НДС при продаже серебряных слитков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые производят или реализуют ювелирные и другие изделия из серебра, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Для этого они должны не позднее 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН.
Одновременно закон отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку этого налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". При этом для золотых слитков льгота по НДС сохраняется.
Маркировка продукции - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
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18:13
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Реализация этих мер позволит снизить издержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих с серебром, связанные с переходом на общую систему налогообложения, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к закону.
Специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли, включая УСН и ПСН, перестали действовать с 1 января 2023 года. Путин по итогам встречи с членами "Деловой России", состоявшейся в мае 2023 года, поручил правительству рассмотреть возможность вернуть малым и средним предприятиям, работающим с серебром, право на применение специальных налоговых режимов.
УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента.
 
Кабминювелиры
 
 
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