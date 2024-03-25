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Эксперты подсчитали размер переплаты по ипотеке в России
Эксперты подсчитали размер переплаты по ипотеке в России - 25.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали размер переплаты по ипотеке в России
Переплата по ипотечному кредиту в России, взятому по рыночной ставке в 2024 году, может достигать трехкратной стоимости квартиры, рассказали РИА Недвижимость... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:21+0300
2024-03-25T05:21+0300
2024-03-25T05:21+0300
ипотека
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переплата по ипотечному кредиту в России, взятому по рыночной ставке в 2024 году, может достигать трехкратной стоимости квартиры, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Если жилье приобретается по рыночным ставкам 16-19% годовых, а не по субсидируемым программам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир, отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Она пояснила, что, взяв сейчас в ипотеку по ставке 18% однокомнатную квартиру в московской новостройке по средней цене 8,3 миллиона рублей на 20 лет, человек за этот период вернет банку 18 миллионов рублей процентов. То есть вместе с суммой за квартиру он выплатит три ее фактические стоимости. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова добавила, что при сроке кредитования более 30 лет и выплате ипотеки строго по графику переплата за квартиру выходит пятикратной. "Основная причина роста переплаты — увеличение ключевой ставки из-за высокой инфляции и ослабления рубля, которое потянуло за собой наверх ипотечные ставки. Кроме того, сказывается и ужесточение условий льготных госпрограмм", - объяснил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. При этом, к примеру, до пандемии коронавируса средняя ставка по ипотеке составляла 9%, а к январю 2022 года она достигла 10,4%. Следовательно, переплаты были в полтора-два раза ниже, чем выходят сейчас, добавила Романенко. Решетникова в свою очередь отметила, что в 2022 году пик ипотечных ставок пришелся на март - 17% годовых, но продержалась дорогая ипотека всего пару месяцев, затем пошло активное снижение ставки. Текущая же ситуация иная: ставки по ипотеке, по ее словам, держатся на высоких уровнях уже пятый месяц, и пока нет предпосылок к их снижению.
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ипотека
Эксперты подсчитали размер переплаты по ипотеке в России
Эксперты по недвижимости: переплата по ипотеке в РФ может составить три стоимости квартиры
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Переплата по ипотечному кредиту в России, взятому по рыночной ставке в 2024 году, может достигать трехкратной стоимости квартиры, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
Если жилье приобретается по рыночным ставкам 16-19% годовых, а не по субсидируемым программам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир, отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
Она пояснила, что, взяв сейчас в ипотеку по ставке 18% однокомнатную квартиру в московской новостройке по средней цене 8,3 миллиона рублей на 20 лет, человек за этот период вернет банку 18 миллионов рублей процентов. То есть вместе с суммой за квартиру он выплатит три ее фактические стоимости.
Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова добавила, что при сроке кредитования более 30 лет и выплате ипотеки строго по графику переплата за квартиру выходит пятикратной.
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"Основная причина роста переплаты — увеличение ключевой ставки из-за высокой инфляции и ослабления рубля, которое потянуло за собой наверх ипотечные ставки. Кроме того, сказывается и ужесточение условий льготных госпрограмм", - объяснил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.
При этом, к примеру, до пандемии коронавируса средняя ставка по ипотеке составляла 9%, а к январю 2022 года она достигла 10,4%. Следовательно, переплаты были в полтора-два раза ниже, чем выходят сейчас, добавила Романенко.
Решетникова в свою очередь отметила, что в 2022 году пик ипотечных ставок пришелся на март - 17% годовых, но продержалась дорогая ипотека всего пару месяцев, затем пошло активное снижение ставки. Текущая же ситуация иная: ставки по ипотеке, по ее словам, держатся на высоких уровнях уже пятый месяц, и пока нет предпосылок к их снижению.