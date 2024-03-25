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МИД Венгрии назвал Белоруссию надежным партнером для транзита нефти

МИД Венгрии назвал Белоруссию надежным партнером для транзита нефти - 25.03.2024, ПРАЙМ

МИД Венгрии назвал Белоруссию надежным партнером для транзита нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал Белоруссию надежным транзитным партнером для поставок нефти по трубопроводу... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:32+0300

2024-03-25T14:32+0300

2024-03-25T14:32+0300

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БУДАПЕШТ, 25 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал Белоруссию надежным транзитным партнером для поставок нефти по трубопроводу "Дружба". "Поставки нефти в Венгрию не были бы безопасными без помощи Белоруссии, поскольку для безопасных поставок необходим не только источник, но и надежный маршрут доставки. Нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию поступает нефть, проходит через Белоруссию, и она является надежным и предсказуемым партнером", - написал Сийярто в соцсети Facebook* после встречи с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем на полях форума "Атомэкспо" в Сочи. По его словам, Каранкевич в ходе встречи подтвердил, что Венгрия и в дальнейшем может рассчитывать на "надежную транзитную роль Белоруссии". Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, белоруссия, новости