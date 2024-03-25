https://1prime.ru/20240325/krizis-846687479.html
Легендарный инвестор из США распознал приближение новой Великой депрессии
Легендарный инвестор из США распознал приближение новой Великой депрессии - 25.03.2024, ПРАЙМ
Легендарный инвестор из США распознал приближение новой Великой депрессии
Легендарный американский экономист Джон Хассман предупредил, что текущая распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70% в сравнении с... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:16+0300
2024-03-25T16:16+0300
2024-03-25T16:16+0300
кризис
биржи сша
великая депрессия
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Легендарный американский экономист Джон Хассман предупредил, что текущая распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70% в сравнении с январскими максимумами. Об этом пишет Business Insider.Комментируя оптимизм игроков, играющих на повышение на фоне исторических максимумов после констатации Федрезервом неизбежности снижения ставок в текущем году, Хассман напомнил, что это ставит рынок в опасную ситуацию.Инвестор высказал мнение, что оценки стоимости акций сейчас выглядят столь же экстремально, как в 1929 и 2021 годах, когда рынки рухнули. Сейчас инвесторы тоже рискуют столкнуться с резким обвалом. S&P 500 уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней. Хассман продемонстрировал графики, на которых сравнил пиковые значения в 2000, 2007 годах и в настоящее время.В своих выкладках он применяет запатентованную модель для измерения внутренних характеристик рынка, отмечает издание. Сейчас они "неровные" и "расходящиеся", констатирует инвестор. Самый надежный показатель его инвесткомпании – отношении капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости – находится на уровне пика 1929 года, как раз перед масштабным обвалом.Тогда индекс Dow Jones рухнул сразу почти на 90%. "Похоже, что сейчас инвесторы наслаждаются двойной вершиной крупнейшего спекулятивного пузыря в финансовой истории США", - делает вывод Хассман. Такие пузыри редко сулят удачу трейдерам – как правило, после взлета следует резкое падение, и они теряют все.Джон Хассман — президент Hussman Investment Trust, один из самых "медвежьих" прогнозистов современности. Знаменит тем, что предсказал крах доткомов в 2000 году и ипотечный кризис 2007-2008 годов. По его мнению, сейчас рынок переоценен еще сильнее, чем в эпоху расцвета пузыря доткомов, если отталкиваться от исторической нормы показателей. Это может привести к падению рынка в течение целого десятилетия, полагает он.
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кризис, биржи сша, великая депрессия
кризис, биржи США, Великая депрессия
Легендарный инвестор из США распознал приближение новой Великой депрессии
Business Insider: биржи США находятся могут рухнуть с максимумов по образцу 1929 года
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Легендарный американский экономист Джон Хассман предупредил, что текущая распродажа акций на американских биржах завершится падением на 60–70% в сравнении с январскими максимумами. Об этом пишет
Business Insider.
Комментируя оптимизм игроков, играющих на повышение на фоне исторических максимумов после констатации Федрезервом неизбежности снижения ставок в текущем году, Хассман напомнил, что это ставит рынок в опасную ситуацию.
Инвестор высказал мнение, что оценки стоимости акций сейчас выглядят столь же экстремально, как в 1929 и 2021 годах, когда рынки рухнули. Сейчас инвесторы тоже рискуют столкнуться с резким обвалом. S&P 500 уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней. Хассман продемонстрировал графики, на которых сравнил пиковые значения в 2000, 2007 годах и в настоящее время.
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В своих выкладках он применяет запатентованную модель для измерения внутренних характеристик рынка, отмечает издание. Сейчас они "неровные" и "расходящиеся", констатирует инвестор. Самый надежный показатель его инвесткомпании – отношении капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости – находится на уровне пика 1929 года, как раз перед масштабным обвалом.
Тогда индекс Dow Jones рухнул сразу почти на 90%. "Похоже, что сейчас инвесторы наслаждаются двойной вершиной крупнейшего спекулятивного пузыря в финансовой истории США", - делает вывод Хассман. Такие пузыри редко сулят удачу трейдерам – как правило, после взлета следует резкое падение, и они теряют все.
Джон Хассман — президент Hussman Investment Trust, один из самых "медвежьих" прогнозистов современности. Знаменит тем, что предсказал крах доткомов в 2000 году и ипотечный кризис 2007-2008 годов. По его мнению, сейчас рынок переоценен еще сильнее, чем в эпоху расцвета пузыря доткомов, если отталкиваться от исторической нормы показателей. Это может привести к падению рынка в течение целого десятилетия, полагает он.