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Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена на права с 1 апреля
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена на права с 1 апреля - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена на права с 1 апреля
С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов по вождению в ГИБДД. О нововведениях рассказала агентству “Прайм” руководитель практики разрешения дорожных... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T02:02+0300
2024-03-25T02:02+0300
2024-03-25T02:02+0300
эксклюзив
гибдд
сдача экзамена на водительские права
водительские права
анна канноева
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов по вождению в ГИБДД. О нововведениях рассказала агентству “Прайм” руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "ШАГИ" Анна Канноева.По ее словам, в том числе будут введены новации, облегчающие процесс сдачи. К примеру, увеличение количества штрафных баллов, которые можно получить в ходе практического экзамена. Вместо 5 баллов теперь можно будет набрать 7. Для выполнения упражнения "разворот в ограниченном пространстве" увеличены габариты. Разворачиваться можно будет в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.Также с апреля разрешено нахождение в машине представителя автошколы во время экзамена что, по словам Канноевой, очень успокаивает ученика и придает уверенности.Но есть и ужесточения, прежде всего, увеличение срока между попытками сдачи на права. Если три подряд попытки были неудачными, предпринять следующую можно будет не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев с последней попытки.Также с первого апреля запретят на один год допуск к сдаче экзаменов и (или) выдачу водительских удостоверений гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ужесточение коснется и тех, кто сел за руль после употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ, не имея при этом и права на управление транспортным средством.Во всех этих случаях с момента административного наказания должен пройти год. Этот срок начинается в каждом виде наказания по-разному: в случае штрафа - с момента уплаты штрафа; в случае административного ареста - с момента завершения ареста; в случае лишения прав - по истечении года. Затем допуск к экзамену будет разрешён, разъяснила юрист.Как подчеркивает юрист, ужесточение наказаний, а также правил сдачи экзаменов, в целом справедливо, однако может привести к появлению на дорогах лиц, не сдавших экзамен, но управляющих автомобилем. А это будет являться коррупциогенным фактором.А увеличение межэкзаменационного срока для многих водителей приведет к необходимости поддержания полученных навыков за счет дополнительного обучения в автошколах. “Это создаст дополнительную финансовую нагрузку на кандидатов в водители",- считает юрист.
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эксклюзив, гибдд, сдача экзамена на водительские права, водительские права, анна канноева
Эксклюзив, ГИБДД, сдача экзамена на водительские права, водительские права, Анна Канноева
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена на права с 1 апреля
Юрист Канноева: с 1 апреля меняются правил сдачи экзаменов на водительские права
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов по вождению в ГИБДД. О нововведениях рассказала агентству “Прайм” руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "ШАГИ" Анна Канноева.
По ее словам, в том числе будут введены новации, облегчающие процесс сдачи. К примеру, увеличение количества штрафных баллов, которые можно получить в ходе практического экзамена. Вместо 5 баллов теперь можно будет набрать 7. Для выполнения упражнения "разворот в ограниченном пространстве" увеличены габариты. Разворачиваться можно будет в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.
Также с апреля разрешено нахождение в машине представителя автошколы во время экзамена что, по словам Канноевой, очень успокаивает ученика и придает уверенности.
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Но есть и ужесточения, прежде всего, увеличение срока между попытками сдачи на права. Если три подряд попытки были неудачными, предпринять следующую можно будет не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев с последней попытки.
Также с первого апреля запретят на один год допуск к сдаче экзаменов и (или) выдачу водительских удостоверений гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ужесточение коснется и тех, кто сел за руль после употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ, не имея при этом и права на управление транспортным средством.
Во всех этих случаях с момента административного наказания должен пройти год. Этот срок начинается в каждом виде наказания по-разному: в случае штрафа - с момента уплаты штрафа; в случае административного ареста - с момента завершения ареста; в случае лишения прав - по истечении года. Затем допуск к экзамену будет разрешён, разъяснила юрист.
Как подчеркивает юрист, ужесточение наказаний, а также правил сдачи экзаменов, в целом справедливо, однако может привести к появлению на дорогах лиц, не сдавших экзамен, но управляющих автомобилем. А это будет являться коррупциогенным фактором.
А увеличение межэкзаменационного срока для многих водителей приведет к необходимости поддержания полученных навыков за счет дополнительного обучения в автошколах. “Это создаст дополнительную финансовую нагрузку на кандидатов в водители",- считает юрист.