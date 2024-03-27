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Сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка
Сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка - 27.03.2024, ПРАЙМ
Сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка
Концертный зал "Крокус сити холл", пострадавший от теракта на прошлой неделе, находися в залоге у Газпромбанка, говорится в выписке из Единого государственного... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T07:50+0300
2024-03-27T09:15+0300
россия
крокус сити холл
газпром
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Концертный зал "Крокус сити холл", пострадавший от теракта на прошлой неделе, находися в залоге у Газпромбанка, говорится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с которой ознакомилось издание РБК.Так, согласно материалу выписки, здание №20 на Международной улице площадью свыше 38 тысяч "квадратов" заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Более того, упомянутый договор ранее перезаключался. В залог Газпромбанку же здание попало по итогам переуступки в декабре 2022 года.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Глава государства Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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россия, крокус сити холл, газпром
РОССИЯ, Крокус сити холл, Газпром
07:50 27.03.2024 (обновлено: 09:15 27.03.2024)
 
Сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка

РБК: сгоревший "Крокус Сити Холл" оказался в залоге у Газпромбанка

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Концертный зал "Крокус сити холл", пострадавший от теракта на прошлой неделе, находися в залоге у Газпромбанка, говорится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с которой ознакомилось издание РБК.
Так, согласно материалу выписки, здание №20 на Международной улице площадью свыше 38 тысяч "квадратов" заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Более того, упомянутый договор ранее перезаключался. В залог Газпромбанку же здание попало по итогам переуступки в декабре 2022 года.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Глава государства Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
 
РОССИЯКрокус сити холлГазпром
 
 
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