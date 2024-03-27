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Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"
Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram предлагали подросткам из ДНР 1,5 миллиона рублей за террористическую атаку на новоазовскую школу №1 25 марта,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:18+0300
2024-03-27T08:20+0300
россия
крокус сити холл
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 27 мар – ПРАЙМ. Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram предлагали подросткам из ДНР 1,5 миллиона рублей за террористическую атаку на новоазовскую школу №1 25 марта, как и было в случае с трагедией в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости один из подростков, это также подтвердили педагоги и активисты "Народной дружины", сообщившие об этом в правоохранительные органы.Так, мальчик рассказал, что ему в Telegram пришло сообщение: "Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже". Позднее такое же сообщение пришло его другу, после чего подростки решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, а потом и в правоохранительные органы.Уточняется, что в связи с подобными сообщениями после завершения весенних каникул все сотрудники школы перейдут в режим повышенной бдительности. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Террористический акт в "Крокусе" стал самым масштабным в России по количеству жертв за последние несколько лет.
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россия, крокус сити холл
РОССИЯ, Крокус сити холл
08:18 27.03.2024 (обновлено: 08:20 27.03.2024)
 
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"

Подросткам в ДНР предлагали через Telegram 1,5 миллиона рублей за взрыв школы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 27 мар – ПРАЙМ. Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram предлагали подросткам из ДНР 1,5 миллиона рублей за террористическую атаку на новоазовскую школу №1 25 марта, как и было в случае с трагедией в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости один из подростков, это также подтвердили педагоги и активисты "Народной дружины", сообщившие об этом в правоохранительные органы.
Так, мальчик рассказал, что ему в Telegram пришло сообщение: "Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже". Позднее такое же сообщение пришло его другу, после чего подростки решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, а потом и в правоохранительные органы.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
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Вчера, 21:08
Уточняется, что в связи с подобными сообщениями после завершения весенних каникул все сотрудники школы перейдут в режим повышенной бдительности.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Террористический акт в "Крокусе" стал самым масштабным в России по количеству жертв за последние несколько лет.
 
РОССИЯКрокус сити холл
 
 
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