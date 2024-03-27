https://1prime.ru/20240327/krokus-siti-kholl-846734374.html

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"

Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram предлагали подросткам из ДНР 1,5 миллиона рублей за террористическую атаку на новоазовскую школу №1 25 марта,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T08:18+0300

2024-03-27T08:18+0300

2024-03-27T08:20+0300

россия

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628607_0:279:2349:1600_1920x0_80_0_0_c74fb0d35bd4b01d3f15286cc0e3ceb5.jpg

НОВОАЗОВСК (ДНР), 27 мар – ПРАЙМ. Неизвестные лица посредством мессенджера Telegram предлагали подросткам из ДНР 1,5 миллиона рублей за террористическую атаку на новоазовскую школу №1 25 марта, как и было в случае с трагедией в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости один из подростков, это также подтвердили педагоги и активисты "Народной дружины", сообщившие об этом в правоохранительные органы.Так, мальчик рассказал, что ему в Telegram пришло сообщение: "Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже". Позднее такое же сообщение пришло его другу, после чего подростки решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, а потом и в правоохранительные органы.Уточняется, что в связи с подобными сообщениями после завершения весенних каникул все сотрудники школы перейдут в режим повышенной бдительности. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области. Террористический акт в "Крокусе" стал самым масштабным в России по количеству жертв за последние несколько лет.

https://1prime.ru/20240326/zavaly-846727369.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл