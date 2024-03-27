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Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей
Лондон направил Москве ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, которая, соглано документу, отказалась от консульского содействия российской стороны, при этом... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:28+0300
2024-03-27T17:29+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Лондон направил Москве ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, которая, соглано документу, отказалась от консульского содействия российской стороны, при этом никакой информации о Сергее Скрипале в документе не упоминается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот, на это не получали ничего, кроме отписок. И вот, в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции", - отметила дипломат.По словам Захаровой, Юлия Скрипаль получила предложение о консульском содействии, но отклонила его.В ответ на просьбу предоставить информацию об итогах расследования инцидента в Солсбери, британские дипломаты заявили, что не будут комментировать, поскольку юридические процедуры еще продолжаются.Кроме того, Захарова выразила недовольство отсутствием упоминания о судьбе Сергея Скрипаля. "Хочется спросить британцев - скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете сказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны, как неудачную попытку оправдаться за неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, как очередную информационную манипуляцию", - сказала она.В марте 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Спустян несколько месяцев от отравления тем же веществом погибла женщина по имени Доун Стерджес. Лондон считает, что российское государство причастно к отравлению Скрипалей, а Стерджес стала случайной жертвой. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что Россия не виновна и что дело Скрипаля разваливается из-за отсутствия доказательств.МИД России направил британской стороне десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, запросить юридическую помощь, предложить сотрудничество и совместное расследование.
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россия, мид, мария захарова, великобритания, новости
РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
17:28 27.03.2024 (обновлено: 17:29 27.03.2024)
 
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей

Захарова: Великобритания ответила на ноту России о судьбе Юлии Скрипаль

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Лондон направил Москве ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, которая, соглано документу, отказалась от консульского содействия российской стороны, при этом никакой информации о Сергее Скрипале в документе не упоминается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот, на это не получали ничего, кроме отписок. И вот, в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, Юлия Скрипаль получила предложение о консульском содействии, но отклонила его.
В ответ на просьбу предоставить информацию об итогах расследования инцидента в Солсбери, британские дипломаты заявили, что не будут комментировать, поскольку юридические процедуры еще продолжаются.
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Кроме того, Захарова выразила недовольство отсутствием упоминания о судьбе Сергея Скрипаля. "Хочется спросить британцев - скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете сказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны, как неудачную попытку оправдаться за неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, как очередную информационную манипуляцию", - сказала она.
В марте 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Спустян несколько месяцев от отравления тем же веществом погибла женщина по имени Доун Стерджес. Лондон считает, что российское государство причастно к отравлению Скрипалей, а Стерджес стала случайной жертвой. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что Россия не виновна и что дело Скрипаля разваливается из-за отсутствия доказательств.
МИД России направил британской стороне десятки дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, запросить юридическую помощь, предложить сотрудничество и совместное расследование.
 
РОССИЯМИДМария ЗахароваВЕЛИКОБРИТАНИЯНовости
 
 
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