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"Белгород был началом". Эксперт объяснил новый террористический план Киева - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Белгород был началом". Эксперт объяснил новый террористический план Киева
"Белгород был началом". Эксперт объяснил новый террористический план Киева - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Белгород был началом". Эксперт объяснил новый террористический план Киева
Киев использует все возможные методы для дестабилизации обстановки в России, атаки на Белгород и теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье являются звеньями... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T07:39+0300
2024-03-27T09:15+0300
россия
турция
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев использует все возможные методы для дестабилизации обстановки в России, атаки на Белгород и теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье являются звеньями одной цепи, рассказал турецкому изданию Cumhuriyet политолог Умит Назми Хазыр.Эксперт отмечает, что россияне "потрясены и опечалены" тем, что вновь пережили кровавый теракт спустя много лет. Касательно виновников трагедии в Кремле подчеркивали, что сомневаются в виновности организации ИГИЛ*."Россия считает, что теракт был спланирован в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - сказал Хазыр, подчеркивая, что нападение было направлено на подрыв поддержки линии президента России Владимира Путина в российском обществе.Кроме того, политолог упомянул, что, учитывая превосходство России на фронте в последнее время, произошедший теракт, вероятно, мог быть направлен на то, чтобы "сломить психологическое превосходство России" и, как следствие, превосходство на поле боя. Так, по его мнению, этот теракт был продолжением непрекращающихся атак на Белгород.Хазыр отметил, что произошедшая трагедия не повлияет на российско-турецкие отношения, несмотря на заявление одного из нападавших на первом допросе о том, что "он приехал из Турции". По словам политолога, Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем разговоре с Путиным дал понять, что стремится предотвратить возможные проблемы в этом отношении.*Запрещенная на территории России террористическая организация
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россия, турция, крокус сити холл, украина
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Крокус сити холл, УКРАИНА
07:39 27.03.2024 (обновлено: 09:15 27.03.2024)
 
"Белгород был началом". Эксперт объяснил новый террористический план Киева

Cumhuriyet: обстрелы Белгорода и теракт в Москве — части одного плана Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев использует все возможные методы для дестабилизации обстановки в России, атаки на Белгород и теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье являются звеньями одной цепи, рассказал турецкому изданию Cumhuriyet политолог Умит Назми Хазыр.
Эксперт отмечает, что россияне "потрясены и опечалены" тем, что вновь пережили кровавый теракт спустя много лет. Касательно виновников трагедии в Кремле подчеркивали, что сомневаются в виновности организации ИГИЛ*.
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"Россия считает, что теракт был спланирован в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - сказал Хазыр, подчеркивая, что нападение было направлено на подрыв поддержки линии президента России Владимира Путина в российском обществе.
Кроме того, политолог упомянул, что, учитывая превосходство России на фронте в последнее время, произошедший теракт, вероятно, мог быть направлен на то, чтобы "сломить психологическое превосходство России" и, как следствие, превосходство на поле боя. Так, по его мнению, этот теракт был продолжением непрекращающихся атак на Белгород.
Хазыр отметил, что произошедшая трагедия не повлияет на российско-турецкие отношения, несмотря на заявление одного из нападавших на первом допросе о том, что "он приехал из Турции". По словам политолога, Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем разговоре с Путиным дал понять, что стремится предотвратить возможные проблемы в этом отношении.
*Запрещенная на территории России террористическая организация
 
РОССИЯТУРЦИЯКрокус сити холлУКРАИНА
 
 
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