https://1prime.ru/20240327/turtsiya-846785257.html

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ

Турецкие банки все еще отклоняют российские денежные переводы, из-за чего экспортеры не могут получить переводы, Анкара объясняет это как "форс-мажорное... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:18+0300

2024-03-27T16:18+0300

2024-03-27T16:18+0300

россия

турция

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банки

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АНКАРА, 27 мар - ПРАЙМ. Турецкие банки все еще отклоняют российские денежные переводы, из-за чего экспортеры не могут получить переводы, Анкара объясняет это как "форс-мажорное обстоятельство", сообщает газета Dünya.Так, отмечается, что с начала текущего года экспортеры не могут получить деньги и закрыть свои экспортные счета, потому что турецкие банки отклоняют платежи из России. Тем не менее, в соответствии с Коммюнике о решении №32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней.Как отмечает издание, опираясь на мнение некоторых представителей турецкого рынка, "торговля Турции с Россией застопорилась", что может спровоцировать сокращение производственных мощностей и, как следствие, негативно повлиять на занятость.Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что проблемы с российскими платежными переводами в Турции сохраняются, но активная работы по их разрешению уже ведется. Анкара проинформировала Москву, что ознакомлена с сущетвующими трудностями и считает ситуацию поправимой.При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.

https://1prime.ru/20240320/platezhi-846503420.html

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россия, турция, платежи, банки