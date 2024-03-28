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"Мона Лиза" в шоке: Economist посвятил номер тройному удару по Европе - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240328/evropa-846815654.html
"Мона Лиза" в шоке: Economist посвятил номер тройному удару по Европе
"Мона Лиза" в шоке: Economist посвятил номер тройному удару по Европе - 28.03.2024, ПРАЙМ
"Мона Лиза" в шоке: Economist посвятил номер тройному удару по Европе
Британский журнал Economist посвятил номер тройному шоку для экономики Европы, а в качестве иллюстрации привел переделанную картину Леонардо да Винчи, где "Мона | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:44+0300
2024-03-28T14:49+0300
экономика
европа
кризис
импорт
кнр
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Британский журнал Economist посвятил номер тройному шоку для экономики Европы, а в качестве иллюстрации привел переделанную картину Леонардо да Винчи, где "Мона Лиза" изображена с взъерошенными волосами. Первым шоком журнал назвал энергетический кризис, последовавший за конфликтом, вспыхнувшем на Украине в 2022 году, из-за которого экономика Европейского Союза в текущем десятилетии выросла всего на 4% по сравнению с 8% в США. Так, согласно данным Евростата, совокупный ВВП стран Евросоюза по итогам четвертого квартала 2022 года вырос на 1,8% в годовом выражении, а за такой же период 2023 года рост составил лишь 0,2%. Второй шок, по мнению Economist, заключается в наплыве дешевых товаров из Китая, которые за счет большей привлекательности наносят вред европейским производителям. Правительство Китая путем субсидий стимулирует китайское производство, на которое уже приходится около трети мирового производства товаров. "Основное внимание Китая уделяется экологически чистым товарам, особенно электромобилям, доля которых может удвоиться до трети к 2030 году, что положит конец доминированию чемпионов Европы, подобных Volkswagen и Stellantis. Европейские производители — от ветряных турин до оборудования для железных дорог — "нервно смотрят на восток"", — пишет журнал. Третьим шоком журнал считает "угрозу с запада". Как подчеркивает автор статьи, во время своего прошлого срока Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, что затронуло весь импорт из Европы, что вынудило ЕС ввести ответные меры в отношении импорта мотоциклов и крепких спиртных напитков, пока при президенте Джо Байдене в 2021 году не было заключено "перемирие". Сейчас же Трамп угрожает ввести 10% пошлину на весь импорт, а его советники предлагают пойти дальше.По мнению авторов материала, время для кризиса в Европе "выбрано неудачно". Континент остро нуждается в экономическом росте для финансирования дополнительных расходов на оборону, особенно на фоне того, что поддержка Украины со стороны США постепенно иссякает, а избиратели все больше разочаровываются в проводимой политике и склонны отдавать свои голоса в пользу крайне правых партий, подобных "Альтернативе для Германии".Кроме того, сохраняются другие препятствия для экономического роста Европы - это проведение слишком жесткой политики ЕЦБ в момент уязвимости экономики, быстрое старение населения и недостаточная рыночная интеграция.
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европа, кризис, импорт, кнр, дональд трамп
Экономика, ЕВРОПА, кризис, импорт, КНР, Дональд Трамп
14:44 28.03.2024 (обновлено: 14:49 28.03.2024)
 
"Мона Лиза" в шоке: Economist посвятил номер тройному удару по Европе

Economist: экономика Европы столкнулась с "тройным шоком"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Британский журнал Economist посвятил номер тройному шоку для экономики Европы, а в качестве иллюстрации привел переделанную картину Леонардо да Винчи, где "Мона Лиза" изображена с взъерошенными волосами.
Первым шоком журнал назвал энергетический кризис, последовавший за конфликтом, вспыхнувшем на Украине в 2022 году, из-за которого экономика Европейского Союза в текущем десятилетии выросла всего на 4% по сравнению с 8% в США. Так, согласно данным Евростата, совокупный ВВП стран Евросоюза по итогам четвертого квартала 2022 года вырос на 1,8% в годовом выражении, а за такой же период 2023 года рост составил лишь 0,2%.
Второй шок, по мнению Economist, заключается в наплыве дешевых товаров из Китая, которые за счет большей привлекательности наносят вред европейским производителям. Правительство Китая путем субсидий стимулирует китайское производство, на которое уже приходится около трети мирового производства товаров.
"Основное внимание Китая уделяется экологически чистым товарам, особенно электромобилям, доля которых может удвоиться до трети к 2030 году, что положит конец доминированию чемпионов Европы, подобных Volkswagen и Stellantis. Европейские производители — от ветряных турин до оборудования для железных дорог — "нервно смотрят на восток"", — пишет журнал.
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Третьим шоком журнал считает "угрозу с запада". Как подчеркивает автор статьи, во время своего прошлого срока Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, что затронуло весь импорт из Европы, что вынудило ЕС ввести ответные меры в отношении импорта мотоциклов и крепких спиртных напитков, пока при президенте Джо Байдене в 2021 году не было заключено "перемирие". Сейчас же Трамп угрожает ввести 10% пошлину на весь импорт, а его советники предлагают пойти дальше.
По мнению авторов материала, время для кризиса в Европе "выбрано неудачно". Континент остро нуждается в экономическом росте для финансирования дополнительных расходов на оборону, особенно на фоне того, что поддержка Украины со стороны США постепенно иссякает, а избиратели все больше разочаровываются в проводимой политике и склонны отдавать свои голоса в пользу крайне правых партий, подобных "Альтернативе для Германии".
Кроме того, сохраняются другие препятствия для экономического роста Европы - это проведение слишком жесткой политики ЕЦБ в момент уязвимости экономики, быстрое старение населения и недостаточная рыночная интеграция.
 
ЭкономикаЕВРОПАкризисимпортКНРДональд Трамп
 
 
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