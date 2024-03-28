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В ГД раскрыли, как будут блокировать вербующие террористов Telegram-каналы
В ГД раскрыли, как будут блокировать вербующие террористов Telegram-каналы - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ГД раскрыли, как будут блокировать вербующие террористов Telegram-каналы
Необходимо разработать механизм автоматической блокировки вербующих террористов Telegram-каналов посредством искусственного интеллекта (ИИ), заявил депутат... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:32+0300
2024-03-28T10:32+0300
2024-03-28T10:32+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизм автоматической блокировки вербующих террористов Telegram-каналов посредством искусственного интеллекта (ИИ), заявил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов.Заявление депутата поступила на фоне информации о том, что террористов, ставших виновниками трагедии в "Крокус Сити Холле", завербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ "Голос Хорасана". Как отметил опрошенные источник, канал был рассчитан на аудиторию Таджикистана. На данный момент он уже удален."Полагаю, любой инструмент для пресечения откровенно террористической деятельности должен быть использован. Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа - немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта", - рассказал РИА Новости парламентарий.По словам Морозова, недопустимо позволять вербовщикам безнаказанно плодить террористов с использованием соцсетей.Ранее депутат нижней палаты Федерального собрания Антон Горелкин обратил внимание на слабую модерацию в Telegram. По его словам, интерес преступников к использованию этой соцсети обусловлен недостаточным контролем за соблюдением внутренних правил платформы. Горелкин также поделился планами задействовать некие инновационные технологии что для решения этой проблемы.
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россия, крокус сити холл, telegram
РОССИЯ, Крокус сити холл, Telegram
В ГД раскрыли, как будут блокировать вербующие террористов Telegram-каналы
Депутат Морозов предложил блокировать вербующие террористов Telegram-каналы с помощью ИИ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизм автоматической блокировки вербующих террористов Telegram-каналов посредством искусственного интеллекта (ИИ), заявил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов.
Заявление депутата поступила на фоне информации о том, что террористов, ставших виновниками трагедии в "Крокус Сити Холле", завербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ "Голос Хорасана". Как отметил опрошенные источник, канал был рассчитан на аудиторию Таджикистана. На данный момент он уже удален.
"Полагаю, любой инструмент для пресечения откровенно террористической деятельности должен быть использован. Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа - немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта", - рассказал РИА Новости парламентарий.
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус"
По словам Морозова, недопустимо позволять вербовщикам безнаказанно плодить террористов с использованием соцсетей.
Ранее депутат нижней палаты Федерального собрания Антон Горелкин обратил внимание на слабую модерацию в Telegram. По его словам, интерес преступников к использованию этой соцсети обусловлен недостаточным контролем за соблюдением внутренних правил платформы. Горелкин также поделился планами задействовать некие инновационные технологии что для решения этой проблемы.