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В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку"

В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку" - 28.03.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку"

"Арктическую ипотеку" с момента запуска программы оформили более 840 клиентов ВТБ, общий объем сделок превысил 3,1 миллиарда рублей, сообщил банк. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:07+0300

2024-03-28T09:07+0300

2024-03-28T09:07+0300

россия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Арктическую ипотеку" с момента запуска программы оформили более 840 клиентов ВТБ, общий объем сделок превысил 3,1 миллиарда рублей, сообщил банк. "С момента запуска "арктической ипотеки" в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ. Общий объем сделок уже превышает 3,1 миллиарда рублей, а средний размер кредита составляет 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Наибольший объем выдач по программе приходится на Архангельскую область (1,9 миллиарда рублей) и Красноярский край (почти 1 миллиард). В основном по "арктической ипотеке" заемщики приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в структуре выдач банка. Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин утверждает, что это связано с требованиями к средней стоимости квадратного метра. "Мы ожидаем, что планируемая отмена этого ограничения значительно расширит возможности заемщиков и даст дополнительный импульс для развития строительной отрасли и новой ипотечной программы", - отметил он. В конце ноября правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, ставка по программе составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. По программе можно приобрести жилье на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. В ВТБ можно получить "арктическую ипотеку" на покупку квартиры, дома или таунхауса на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора.

https://1prime.ru/20240326/ipoteka-846714268.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека