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В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку" - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку"
В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку" - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку"
"Арктическую ипотеку" с момента запуска программы оформили более 840 клиентов ВТБ, общий объем сделок превысил 3,1 миллиарда рублей, сообщил банк. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:07+0300
2024-03-28T09:07+0300
россия
втб
ипотека
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Арктическую ипотеку" с момента запуска программы оформили более 840 клиентов ВТБ, общий объем сделок превысил 3,1 миллиарда рублей, сообщил банк. "С момента запуска "арктической ипотеки" в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ. Общий объем сделок уже превышает 3,1 миллиарда рублей, а средний размер кредита составляет 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Наибольший объем выдач по программе приходится на Архангельскую область (1,9 миллиарда рублей) и Красноярский край (почти 1 миллиард). В основном по "арктической ипотеке" заемщики приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в структуре выдач банка. Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин утверждает, что это связано с требованиями к средней стоимости квадратного метра. "Мы ожидаем, что планируемая отмена этого ограничения значительно расширит возможности заемщиков и даст дополнительный импульс для развития строительной отрасли и новой ипотечной программы", - отметил он. В конце ноября правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, ставка по программе составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. По программе можно приобрести жилье на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. В ВТБ можно получить "арктическую ипотеку" на покупку квартиры, дома или таунхауса на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора.
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россия, втб, ипотека
РОССИЯ, ВТБ, ипотека
09:07 28.03.2024
 
В ВТБ рассказали, сколько клиентов банка оформили "арктическую ипотеку"

ВТБ: россияне оформили "арктическую ипотеку" в ВТБ более чем на три миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Арктическую ипотеку" с момента запуска программы оформили более 840 клиентов ВТБ, общий объем сделок превысил 3,1 миллиарда рублей, сообщил банк.
"С момента запуска "арктической ипотеки" в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ. Общий объем сделок уже превышает 3,1 миллиарда рублей, а средний размер кредита составляет 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Наибольший объем выдач по программе приходится на Архангельскую область (1,9 миллиарда рублей) и Красноярский край (почти 1 миллиард).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
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В основном по "арктической ипотеке" заемщики приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в структуре выдач банка. Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин утверждает, что это связано с требованиями к средней стоимости квадратного метра. "Мы ожидаем, что планируемая отмена этого ограничения значительно расширит возможности заемщиков и даст дополнительный импульс для развития строительной отрасли и новой ипотечной программы", - отметил он.
В конце ноября правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, ставка по программе составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. По программе можно приобрести жилье на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.
В ВТБ можно получить "арктическую ипотеку" на покупку квартиры, дома или таунхауса на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора.
 
РОССИЯВТБипотека
 
 
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