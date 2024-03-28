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Мишустин поддержал инициативу о защите россиян от телефонных мошенников
Мишустин поддержал инициативу о защите россиян от телефонных мошенников - 28.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин поддержал инициативу о защите россиян от телефонных мошенников
Инициатива о защите россиян от телефонных мошенников крайне востребована, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:26+0300
2024-03-28T15:26+0300
2024-03-28T15:26+0300
мошенничество
россия
мошенники
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Инициатива о защите россиян от телефонных мошенников крайне востребована, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) в четверг. "Особо хотел бы отметить корректировки в законодательство о национальной платежной системе. Немало людей отбиваются от телефонных мошенников, есть, конечно, пострадавшие, которые потеряли свои сбережения, оказались в долгах. Считаю правильным, что была введена обязанность операторов по переводу денежных средств — это могут быть и кредитные организации, и платежные системы — проверять подозрительные транзакции при таких рисках, приостанавливать операции между счетами физических лиц", — сказал Мишустин. Премьер-министр отметил, что подобная возможность есть в действующем нормативном регулировании, появился "юридический заслон" для подобных преступлений"Подобная возможность теперь есть и в действующем нормативном регулировании, в том числе благодаря решениям комитета Госдумы по финансовому рынку, его руководителю Анатолию Геннадьевичу Аксакову", — подчеркнул премьер.
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россия, мошенники, михаил мишустин
Мошенничество, РОССИЯ, мошенники, Михаил Мишустин
Мишустин поддержал инициативу о защите россиян от телефонных мошенников
Мишустин: инициатива о защите россиян от телефонных мошенников крайне востребована
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Инициатива о защите россиян от телефонных мошенников крайне востребована, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) в четверг.
"Особо хотел бы отметить корректировки в законодательство о национальной платежной системе. Немало людей отбиваются от телефонных мошенников, есть, конечно, пострадавшие, которые потеряли свои сбережения, оказались в долгах. Считаю правильным, что была введена обязанность операторов по переводу денежных средств — это могут быть и кредитные организации, и платежные системы — проверять подозрительные транзакции при таких рисках, приостанавливать операции между счетами физических лиц", — сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что подобная возможность есть в действующем нормативном регулировании, появился "юридический заслон" для подобных преступлений
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"Подобная возможность теперь есть и в действующем нормативном регулировании, в том числе благодаря решениям комитета Госдумы по финансовому рынку, его руководителю Анатолию Геннадьевичу Аксакову", — подчеркнул премьер.