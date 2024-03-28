https://1prime.ru/20240328/peskov-846812135.html

В Кремле объяснили, почему Путин не приезжал к месту теракта в "Крокусе"

В Кремле объяснили, почему Путин не приезжал к месту теракта в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили, почему Путин не приезжал к месту теракта в "Крокусе"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным комментировать версии теракта в "Крокус сити холле". А поездка президента России к месту... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:07+0300

2024-03-28T13:07+0300

2024-03-28T13:10+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным комментировать версии теракта в "Крокус сити холле". А поездка президента России к месту трагедии была ба нецелесообразной, отметил пресс-секретарь. "Пока совсем мало времени прошло, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам. Песков также счел преждевременным отвечать на вопрос о том, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границы, куда прорывались террористы. Следствие еще не обнародовало официальную информацию.При этом поездка Владимира Путина к месту теракта препятствовала бы штабной работе, заметил Песков. С первых минут трагедии все службы были заняты спасением людей, оказывали помощь пострадавшим. "Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно,", - ответил он журналистам на вопрос, почему президент не приезжал к месту трагедии.Теракт произошел 22 марта вечером в Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По информации МЧС, погибли 143 человека.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240328/krokus-846811643.html

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крокус сити холл, теракт, дмитрий песков, владимир путин