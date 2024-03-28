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В Кремле рассказали о "напряженной работе" с партнерами по платежам
В Кремле рассказали о "напряженной работе" с партнерами по платежам - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о "напряженной работе" с партнерами по платежам
Россия в вопросе денежных переводов за границу принимает во внимание все риски, связанные с давлением со стороны США и Европы, и тем не менее довольно... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:13+0300
2024-03-28T13:13+0300
2024-03-28T13:26+0300
россия
дмитрий песков
международные платежи
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия в вопросе денежных переводов за границу принимает во внимание все риски, связанные с давлением со стороны США и Европы, и тем не менее довольно контруктивно работает с Китаем, Турцией и ОАЭ в этой сфере, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Поскольку упомянутые страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей Соединенных Штатов Америки, а также ЕС, кончено же, эта работа ведется. Она ведется в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, ведет ли Россия работу по решению проблемы с задержкой платежей.Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что на фоне ужесточения контроля по соблюдению санкций банками Китая, ОАЭ и Турции Россия испытывает трудности с платежными переводами в страны-партнеры.
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россия, дмитрий песков, международные платежи
РОССИЯ, Дмитрий Песков, международные платежи
В Кремле рассказали о "напряженной работе" с партнерами по платежам
Песков: РФ работает с КНР, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия в вопросе денежных переводов за границу принимает во внимание все риски, связанные с давлением со стороны США и Европы, и тем не менее довольно контруктивно работает с Китаем, Турцией и ОАЭ в этой сфере, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поскольку упомянутые страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей Соединенных Штатов Америки, а также ЕС, кончено же, эта работа ведется. Она ведется в дискретном режиме. Мы работаем весьма конструктивно с нашими партнерами и напряженно, принимая во внимание те опасности, которые происходят от этого беспрецедентного давления", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, ведет ли Россия работу по решению проблемы с задержкой платежей.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало
, что на фоне ужесточения контроля по соблюдению санкций банками Китая, ОАЭ и Турции Россия испытывает трудности с платежными переводами в страны-партнеры.