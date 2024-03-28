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Европе обещали потери из-за пошлин на российское зерно - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Европе обещали потери из-за пошлин на российское зерно
Европе обещали потери из-за пошлин на российское зерно - 28.03.2024, ПРАЙМ
Европе обещали потери из-за пошлин на российское зерно
Планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никоим образом не повредят РФ, а ударят по самим европейским... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:45+0300
2024-03-28T16:54+0300
россия
европа
пошлины
продовольствие
россельхознадзор
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никоим образом не повредят РФ, а ударят по самим европейским поставщикам, они могут потерять перевалочные мощности, и, возможно, будут платить за эту продукцию дороже, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила на прошлой неделе, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Размер пошлины может составить 95 евро за тонну на зерно. "В первую очередь это ударит по их рынку. То зерно твёрдых сортов, которое у нас производится, нужно для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле", - сказал Данкверт. Кроме того, следствием таких мер может стать потеря европейскими покупателями перевалочных мощностей. "Проблемой для них является то, что они автоматом могут потерять мощности портовые. Они потеряли мощности по удобрениям, потеряют мощности портовые и по зерну", - добавил глава Россельхознадзора. Россия, напротив, эти мощности наращивает: к примеру, РФ запустила зерновой порт в Ленинградской области, поставки, заметил он, идут очень активно. "Поэтому с нашей точки зрения, количество (зерна - ред.), которое есть - 2,5-3 миллиона тонн на другие рынки (уйдут - ред.), для нас это сегодня не является проблемой", - добавил Данкверт. "У нас страха нет. И то, что касается рынков, мы всегда шли - и при импорте, и при экспорте - на диверсификацию рынков. Мы эффективно работаем по другим направлениям совершенно свободно. И нам выгодна сегодня та диверсификация рынка, которую нас заставили делать. Наша задача - увеличивать посевы тех культур, которые пользуются спросом", - заметил он. К примеру, это соя и кукуруза, и в этом отношении очень перспективны дальневосточные регионы.
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россия, европа, пошлины, продовольствие, россельхознадзор
РОССИЯ, ЕВРОПА, пошлины, продовольствие, Россельхознадзор
16:45 28.03.2024 (обновлено: 16:54 28.03.2024)
 
Европе обещали потери из-за пошлин на российское зерно

Данкверт: пошлины на зерно России не страшны, а Евросоюзу грозят потерями

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никоим образом не повредят РФ, а ударят по самим европейским поставщикам, они могут потерять перевалочные мощности, и, возможно, будут платить за эту продукцию дороже, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила на прошлой неделе, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Размер пошлины может составить 95 евро за тонну на зерно.
"В первую очередь это ударит по их рынку. То зерно твёрдых сортов, которое у нас производится, нужно для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле", - сказал Данкверт.
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Кроме того, следствием таких мер может стать потеря европейскими покупателями перевалочных мощностей. "Проблемой для них является то, что они автоматом могут потерять мощности портовые. Они потеряли мощности по удобрениям, потеряют мощности портовые и по зерну", - добавил глава Россельхознадзора.
Россия, напротив, эти мощности наращивает: к примеру, РФ запустила зерновой порт в Ленинградской области, поставки, заметил он, идут очень активно. "Поэтому с нашей точки зрения, количество (зерна - ред.), которое есть - 2,5-3 миллиона тонн на другие рынки (уйдут - ред.), для нас это сегодня не является проблемой", - добавил Данкверт.
"У нас страха нет. И то, что касается рынков, мы всегда шли - и при импорте, и при экспорте - на диверсификацию рынков. Мы эффективно работаем по другим направлениям совершенно свободно. И нам выгодна сегодня та диверсификация рынка, которую нас заставили делать. Наша задача - увеличивать посевы тех культур, которые пользуются спросом", - заметил он. К примеру, это соя и кукуруза, и в этом отношении очень перспективны дальневосточные регионы.
 
РОССИЯЕВРОПАпошлиныпродовольствиеРоссельхознадзор
 
 
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