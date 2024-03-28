https://1prime.ru/20240328/spbmtsb-846812832.html

СПбМТСБ запустит свою информационно-аналитическую платформу

СПбМТСБ запустит свою информационно-аналитическую платформу - 28.03.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ запустит свою информационно-аналитическую платформу

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в апреле запустит собственную информационно-аналитическую платформу SPX, сообщил глава... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:25+0300

2024-03-28T13:25+0300

2024-03-28T13:26+0300

россия

спбмтсб

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в апреле запустит собственную информационно-аналитическую платформу SPX, сообщил глава торговой площадки Игорь Артемьев. "В апреле СПбМТСБ выводит на рынок российскую информационно-аналитическую платформу SPX", - сказал Артемьев на форуме "Биржевой товарный рынок-2024". По своей сути платформа будет аналогом терминала новостного агентства Блумберг. Весной 2022 года Bloomberg сообщил о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации РФ на Украине. Отмечалось, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным. Экс-президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в интервью РБК в августе 2023 года сообщал, что биржа работает над аналогом терминала Блумберг. Он отмечал, что платформа позволит работать с данными, агрегированными из различных источников, в том числе из госсистем. Как сообщала биржа, функционал SPX будет исключительно аналитический, платформа не является торговым сервисом. Клиенты смогут получать в режиме реального времени информацию СПбМТСБ, включая индексы, расширенные данные о ходе и итогах торгов, данные сервиса прогнозов, а также макроэкономические данные и статистические показатели различных открытых ресурсов и партнеров биржи. Получение информации будет доступно в двух вариантах: по API и через web-терминал. API позволит клиентам получать нормализованный поток данных из различных источников в едином формате и автоматизировать свои бизнес-процессы, а web-терминал - эффективно осуществлять мониторинг по рынкам, проводя комплексный анализ текущих и исторических массивов данных.

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россия, спбмтсб