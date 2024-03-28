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Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Киев получает минометные снаряды из Болгарии по серым схемам, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:22+0300
2024-03-28T12:22+0300
2024-03-28T12:22+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Киев получает минометные снаряды из Болгарии по серым схемам, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Найденные болгарские боеприпасы – НАТО-вского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - сообщил политик.Он также добавил, что российские партизаны нашли ящики от болгарских минометных снарядов на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном ВСУ городе Херсоне. По его словам, украинцы постоянно используют гражданские объекты и население в качестве живого щита, на что руководство Болгарии закрывают глаза.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Сальдо, Херсон, ВСУ, БОЛГАРИЯ
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Сальдо: болгарские минометные снаряды поставляют на Украину по серым схемам
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ.
Киев получает минометные снаряды из Болгарии по серым схемам, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"Найденные болгарские боеприпасы – НАТО-вского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - сообщил политик.
Он также добавил, что российские партизаны нашли ящики от болгарских минометных снарядов на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном ВСУ городе Херсоне. По его словам, украинцы постоянно используют гражданские объекты и население в качестве живого щита, на что руководство Болгарии закрывают глаза.