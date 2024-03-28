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Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму - 28.03.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму
В суд направлено уголовное дело о призывах к терроризму в отношении топ-менеджера Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна, сообщила Генпрокуратура. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:46+0300
2024-03-28T16:57+0300
мир
россия
суд
meta
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. В суд направлено уголовное дело о призывах к терроризму в отношении топ-менеджера Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна, сообщила Генпрокуратура. Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна."Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в релизе. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно.Meta Platforms, Inc.* — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Была основана в 2004 году. Является материнской организацией Facebook*, Instagram*, WhatsApp и Reality Labs.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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мир, россия, суд, meta
МИР, РОССИЯ, суд, Meta
16:46 28.03.2024 (обновлено: 16:57 28.03.2024)
 
Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму

В суд направлено уголовное дело о призывах к терроризму в отношении топ-менеджера Meta*

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. В суд направлено уголовное дело о призывах к терроризму в отношении топ-менеджера Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна, сообщила Генпрокуратура.
Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна.
"Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в релизе.
Искусственный интеллект
Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ
2 марта, 05:22
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно.
Meta Platforms, Inc.* — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Была основана в 2004 году. Является материнской организацией Facebook*, Instagram*, WhatsApp и Reality Labs.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
МИРРОССИЯсудMeta
 
 
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