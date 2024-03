https://1prime.ru/20240328/sud-846821134.html

Топ-менеджера Meta* будут заочно судить в России за призывы к терроризму

МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. В суд направлено уголовное дело о призывах к терроризму в отношении топ-менеджера Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна, сообщила Генпрокуратура. Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна."Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — говорится в релизе. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет заочно.Meta Platforms, Inc.* — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Была основана в 2004 году. Является материнской организацией Facebook*, Instagram*, WhatsApp и Reality Labs.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

