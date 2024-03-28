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За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России - 28.03.2024, ПРАЙМ
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял статью британского издания The Telegraph, где говорилось, что Британия сможеть продержаться всего два месяца... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:00+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял статью британского издания The Telegraph, где говорилось, что Британия сможеть продержаться всего два месяца в сучае прямого военного столкновения с Россией. Об этом Риттер написал в социальной сети Х."Два месяца – это бред. Две недели – это безумно оптимистичный прогноз", — отметил он.По словам Риттера, в случае противостояния с Россией, армия Великобритании развалится за неделю.Россия неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран НАТО. Тем не менее, если будут замечены действия, угрожающие российской стороны, то за ними последуют соответствующие ответные действия.Тем не менее, Москва настроена на диалог, основанный на равноправии и взаимном уважении интересов. По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не желает прямого конфликта со странами альянса, однако если кто-то их них пожелает, то Москва к этому готова.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
Бывший разведчик Риттер: британская армия не выстоит против России и неделю
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял статью британского издания The Telegraph, где говорилось, что Британия сможеть продержаться всего два месяца в сучае прямого военного столкновения с Россией. Об этом Риттер написал
в социальной сети Х.
"Два месяца – это бред. Две недели – это безумно оптимистичный прогноз", — отметил он.
По словам Риттера, в случае противостояния с Россией, армия Великобритании развалится за неделю.
Россия неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран НАТО. Тем не менее, если будут замечены действия, угрожающие российской стороны, то за ними последуют соответствующие ответные действия.
В НАТО не готовы к отправке войск на Украину, заявила премьер Латвии
Тем не менее, Москва настроена на диалог, основанный на равноправии и взаимном уважении интересов. По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не желает прямого конфликта со странами альянса, однако если кто-то их них пожелает, то Москва к этому готова.