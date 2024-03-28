https://1prime.ru/20240328/velikobritaniya-846819227.html

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России - 28.03.2024, ПРАЙМ

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял статью британского издания The Telegraph, где говорилось, что Британия сможеть продержаться всего два месяца... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:00+0300

2024-03-28T16:00+0300

2024-03-28T16:00+0300

политика

россия

великобритания

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83880/62/838806200_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_1cb0bce2845c42afdcaf50e569bbc56f.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Бывший американский разведчик Скотт Риттер высмеял статью британского издания The Telegraph, где говорилось, что Британия сможеть продержаться всего два месяца в сучае прямого военного столкновения с Россией. Об этом Риттер написал в социальной сети Х."Два месяца – это бред. Две недели – это безумно оптимистичный прогноз", — отметил он.По словам Риттера, в случае противостояния с Россией, армия Великобритании развалится за неделю.Россия неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран НАТО. Тем не менее, если будут замечены действия, угрожающие российской стороны, то за ними последуют соответствующие ответные действия.Тем не менее, Москва настроена на диалог, основанный на равноправии и взаимном уважении интересов. По словам президента России Владимира Путина, российская сторона не желает прямого конфликта со странами альянса, однако если кто-то их них пожелает, то Москва к этому готова.

https://1prime.ru/20240327/nato-846790722.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, новости