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ГД попросила кабмин создать механизмы блокировки деструктивного контента - 28.03.2024, ПРАЙМ
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ГД попросила кабмин создать механизмы блокировки деструктивного контента
ГД попросила кабмин создать механизмы блокировки деструктивного контента - 28.03.2024, ПРАЙМ
ГД попросила кабмин создать механизмы блокировки деструктивного контента
Вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова сообщила об обращении в правительство России с предложением организовать механизмы блокировки деструктивного... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:11+0300
2024-03-28T12:20+0300
россия
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новости
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова сообщила об обращении в правительство России с предложением организовать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Об этом парламентарий заявила в рамках аседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей."Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - заявила Кузнецова.Вице=спикер также упомянула, что в ряде российских регионов дети получают сообщения в социальных сетях просьбой открыть газ, чтобы спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи также получили угрозы на свои смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам".По словам Кузнецовой, звонки и сообщения поступают из Украины, и агенты СБУ используют подменные смартфоны. Она также сообщила, что дети из неблагополучных семей или сирот становятся целью СБУ, случаи вербовки детей были зарегистрированы уже в 19 регионах России.Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"*Кроме того, 27 марта глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из России жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов на территории России.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, украина, вербовка, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, Вербовка, Новости
12:11 28.03.2024 (обновлено: 12:20 28.03.2024)
 
ГД попросила кабмин создать механизмы блокировки деструктивного контента

Парламентарии попросили правительство создать механизмы блокировки деструктивного контента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова сообщила об обращении в правительство России с предложением организовать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Об этом парламентарий заявила в рамках аседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - заявила Кузнецова.
Вице=спикер также упомянула, что в ряде российских регионов дети получают сообщения в социальных сетях просьбой открыть газ, чтобы спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи также получили угрозы на свои смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам".
По словам Кузнецовой, звонки и сообщения поступают из Украины, и агенты СБУ используют подменные смартфоны. Она также сообщила, что дети из неблагополучных семей или сирот становятся целью СБУ, случаи вербовки детей были зарегистрированы уже в 19 регионах России.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
09:27
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"*
Кроме того, 27 марта глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из России жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов на территории России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РОССИЯУКРАИНАВербовкаНовости
 
 
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