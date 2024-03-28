https://1prime.ru/20240328/zakharova-846802998.html

В МИД раскритиковали Германию за разное отношение к жертвам нацистов

В МИД раскритиковали Германию за разное отношение к жертвам нацистов - 28.03.2024, ПРАЙМ

В МИД раскритиковали Германию за разное отношение к жертвам нацистов

У Германии нет никакого морального права иметь разное отношение к жертвам преступлений нацистов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:24+0300

2024-03-28T09:24+0300

2024-03-28T09:48+0300

россия

германия

мария захарова

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. У Германии нет никакого морального права иметь разное отношение к жертвам преступлений нацистов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания немецких властей об особой ответственности немцев перед евреями."А как же быть с замученными, сожжёнными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности? Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства – это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности", - написала пресс-секретарь МИД.Захарова также обратила внимание на то, что политическая линия Берлина противоречит положениям международно-правовых документов. В этой связи она упомянула, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о Холокосте говорит о страданиях "евреев и несчётного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".По словам Захаровой, со стороны Германии нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства является повторением прежних ошибок и преступлений. Она добавила, что, таким образом, Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха.Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью журналу Spiegel рассказала, что Берлин намерен внести изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля. По ее словам, из-за Холокоста страна несет особую ответственност за защиту евреев и Израиля.

https://1prime.ru/20240327/interpol-846786764.html

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россия, германия, мария захарова