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ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний

ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний - 29.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний

Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховщиков - это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:12+0300

2024-03-29T16:12+0300

2024-03-29T16:12+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховщиков - это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании, говорится в сообщении регулятора. "Банк России начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС). Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании. Раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему", - указывается в сообщении. Потребители смогут учитывать ее наряду с другими параметрами при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы - при оценке финансовой организации, обращает внимание ЦБ. "Чтобы компания могла исполнять свои обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств. Поэтому по законодательству значение показателя НС должно быть не менее единицы. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания неспособна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем в кризисных условиях", - поясняет ЦБ. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства, добавляется в сообщении. Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно - в течение двух месяцев после отчетной даты, сообщает ЦБ РФ.

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