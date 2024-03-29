Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240329/bank-846862893.html
ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний
ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний
Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховщиков - это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:12+0300
2024-03-29T16:12+0300
банк россии
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_f51dc98d8200330985cef1422e1ae839.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховщиков - это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании, говорится в сообщении регулятора. "Банк России начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС). Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании. Раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему", - указывается в сообщении. Потребители смогут учитывать ее наряду с другими параметрами при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы - при оценке финансовой организации, обращает внимание ЦБ. "Чтобы компания могла исполнять свои обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств. Поэтому по законодательству значение показателя НС должно быть не менее единицы. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания неспособна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем в кризисных условиях", - поясняет ЦБ. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства, добавляется в сообщении. Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно - в течение двух месяцев после отчетной даты, сообщает ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20240329/lukoyl-846839356.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_16c5c8cc9da2b41808ad539503a8d24c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
16:12 29.03.2024
 
ЦБ начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний

Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховых компаний

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России начал публиковать информацию о достаточности капитала страховщиков - это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС). Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании. Раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему", - указывается в сообщении.
Потребители смогут учитывать ее наряду с другими параметрами при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы - при оценке финансовой организации, обращает внимание ЦБ.
"Чтобы компания могла исполнять свои обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств. Поэтому по законодательству значение показателя НС должно быть не менее единицы. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания неспособна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем в кризисных условиях", - поясняет ЦБ.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Инвесторы пожаловались на "Лукойл" в ЦБ за нераскрытие финрезультатов
10:18
Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства, добавляется в сообщении.
Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно - в течение двух месяцев после отчетной даты, сообщает ЦБ РФ.
 
Банк РоссииРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала