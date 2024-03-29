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В России подорожали рыбные консервы - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В России подорожали рыбные консервы
В России подорожали рыбные консервы - 29.03.2024, ПРАЙМ
В России подорожали рыбные консервы
Рыбные консервы из тихоокеанской сардины за период с октября 2023 года по март 2024 года подорожали на 23-25%, пишет "Коммерсантъ". | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:15+0300
2024-03-29T20:15+0300
экономика
россия
консервированные продукты
рыба
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рыбные консервы из тихоокеанской сардины за период с октября 2023 года по март 2024 года подорожали на 23-25%, пишет "Коммерсантъ".Как отмечают производители, рост цен на консервы связан с увеличением экспорта продукции в Китай, возрастающий спрос на фоне сокращения предложения, а также затраты на производство и повышение стоимости логистики.Отмечается, что консервы из сардины показали рекордный рост, цены выросли на 23-25%. Консервы из сельди подорожали на 12-15%, из скумбрии — на 8-10%, из горбуши — на 6-7%, а консервы из атлантической сардины и сайры подешевели на 4-5% и 1,5-2% соответственно.Ранее сообщалось, что Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением.
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россия, консервированные продукты, рыба
Экономика, РОССИЯ, консервированные продукты, рыба
20:15 29.03.2024
 
В России подорожали рыбные консервы

"Ъ": рыбные консервы подорожали на 23–25 % за полгода

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроизводство консервов из шпрот в Калининградской области
Производство консервов из шпрот в Калининградской области - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рыбные консервы из тихоокеанской сардины за период с октября 2023 года по март 2024 года подорожали на 23-25%, пишет "Коммерсантъ".
Как отмечают производители, рост цен на консервы связан с увеличением экспорта продукции в Китай, возрастающий спрос на фоне сокращения предложения, а также затраты на производство и повышение стоимости логистики.
Отмечается, что консервы из сардины показали рекордный рост, цены выросли на 23-25%. Консервы из сельди подорожали на 12-15%, из скумбрии — на 8-10%, из горбуши — на 6-7%, а консервы из атлантической сардины и сайры подешевели на 4-5% и 1,5-2% соответственно.
Ранее сообщалось, что Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением.
Устрицы Marennes d'Oleron запрещены к продаже
Россия после санкций увеличила производство устриц до 70 процентов
29 февраля, 20:19
 
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