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Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров - 29.03.2024, ПРАЙМ
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров
Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:03+0300
2024-03-29T12:03+0300
2024-03-29T12:31+0300
ржд
олег белозеров
рекорд
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров."Мы подвели общий баланс холдинга "Российские железные дороги" … вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий … достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей", - сообщил Белозеров, выступая на итоговой коллегии Минтранса РФ.
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ржд, олег белозеров, рекорд
РЖД, Олег Белозеров, рекорд
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров
Белозеров: доход холдинга РЖД достиг исторического рекорда в 3,017 триллиона рублей
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Мы подвели общий баланс холдинга "Российские железные дороги" … вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий … достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей", - сообщил Белозеров, выступая на итоговой коллегии Минтранса РФ.