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Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров - 29.03.2024, ПРАЙМ
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров
Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:03+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров."Мы подвели общий баланс холдинга "Российские железные дороги" … вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий … достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей", - сообщил Белозеров, выступая на итоговой коллегии Минтранса РФ.
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ржд, олег белозеров, рекорд
РЖД, Олег Белозеров, рекорд
12:03 29.03.2024 (обновлено: 12:31 29.03.2024)
 
Холдинг РЖД достиг исторического рекорда доходов, заявил Белозеров

Белозеров: доход холдинга РЖД достиг исторического рекорда в 3,017 триллиона рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в 2023 году достиг исторического рекорда доходов, они составили 3,017 триллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Мы подвели общий баланс холдинга "Российские железные дороги" … вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий … достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей", - сообщил Белозеров, выступая на итоговой коллегии Минтранса РФ.
 
РЖДОлег Белозероврекорд
 
 
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