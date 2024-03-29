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Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - 29.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240329/tranzit-846872369.html
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - 29.03.2024, ПРАЙМ
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:49+0300
2024-03-29T17:49+0300
экономика
польша
украина
транзит зерна
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ВАРШАВА, 29 мар – ПРАЙМ. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак. "И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он. При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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польша, украина, транзит зерна
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, транзит зерна
17:49 29.03.2024
 
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна

Колодзейчак: Варшава требует от Киева добровольно приостановить транзит зерна через Польшу

© flickr.com / włodi" Флаг Польши
 Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© flickr.com / włodi
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ВАРШАВА, 29 мар – ПРАЙМ. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак.
"И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он.
При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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