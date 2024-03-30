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Россиян предупредили об изменении контроля за оборотом табачной продукции

Россиян предупредили об изменении контроля за оборотом табачной продукции - 30.03.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменении контроля за оборотом табачной продукции

Контроль за оборотом табачной продукции в России изменится с 1 апреля - в стране вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T11:25+0300

2024-03-30T11:25+0300

2024-03-30T11:31+0300

экономика

оборот табачной продукции

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Контроль за оборотом табачной продукции в России изменится с 1 апреля - в стране вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, рассказал РИА Новости руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. "Введение уголовной ответственности за производство, импорт и экспорт табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии - это дополнительная мера для обеления рынка и логичный следующий этап после введения обязательных лицензий на эти виды деятельности", - считает Федотов. Он напомнил, что соответствующий федеральный закон был подписан в июне прошлого года, а лицензии начали выдавать с 1 сентября. "То есть у производителей было полгода для выполнения всех необходимых действий для получения лицензии до того, как они стали обязательными 1 марта 2024 года. Теперь, месяц спустя, за работу без лицензии ввели административную и уголовную ответственность, потому что по мнению правительства прошло достаточно времени, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям", - пояснил эксперт. Однако, по словам Федотова, получение лицензии - большой шаг, который требует серьезных вложений: для получения большинства видов лицензий нужно заплатить пошлину 9,5 миллиона рублей, зарегистрировать большую часть производственного оборудования и собрать все необходимые документы. Таким образом, введение административной и уголовной ответственности за отсутствие обязательной лицензии - это способ дополнительно мотивировать участников рынка соблюдать новые требования закона. "В итоге на рынке табачной и никотинсодержащей продукции сократится доля контрафакта, что благотворно повлияет на тех производителей и импортеров, которые соблюдают все требования закона. Развитие легального рынка и увеличение доли продукции, которая соблюдает все требования к качеству и безопасности, благотворно не только для участников рынка, но и для потребителей", - заключил он. В России с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. За преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции, направленный на сокращение объема нелегального производства. Он был создан на базе единой цифровой платформы "Гостех" и содержит информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Контролирующие органы могут оперативно проверять статус лицензий.

https://1prime.ru/20240307/846080624.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оборот табачной продукции