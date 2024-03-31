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Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом - 31.03.2024, ПРАЙМ
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом
Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T20:59+0300
2024-03-31T20:59+0300
2024-03-31T21:27+0300
украина
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph."Этим летом Украина столкнулась с новой экзистенциальной угрозой... со стороны Европы. Небольшой, но значительный и очень влиятельный блок ультраправых партий движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент...", — указывается в материале издания.Отмечается, что ультраправые против помощи киевскому режиму. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240331/klichko-846900603.html
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украина, европа
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом
Telegraph: Украина этим летом столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны Европы
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph.
"Этим летом Украина столкнулась с новой экзистенциальной угрозой... со стороны Европы. Небольшой, но значительный и очень влиятельный блок ультраправых партий движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент...", — указывается в материале издания.
Отмечается, что ультраправые против помощи киевскому режиму.
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Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.