Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом - 31.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240331/ugroza-846905951.html
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом - 31.03.2024, ПРАЙМ
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом
Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T20:59+0300
2024-03-31T21:27+0300
украина
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph."Этим летом Украина столкнулась с новой экзистенциальной угрозой... со стороны Европы. Небольшой, но значительный и очень влиятельный блок ультраправых партий движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент...", — указывается в материале издания.Отмечается, что ультраправые против помощи киевскому режиму. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240331/klichko-846900603.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа
УКРАИНА, ЕВРОПА
20:59 31.03.2024 (обновлено: 21:27 31.03.2024)
 
Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом

Telegraph: Украина этим летом столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны Европы

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph.
"Этим летом Украина столкнулась с новой экзистенциальной угрозой... со стороны Европы. Небольшой, но значительный и очень влиятельный блок ультраправых партий движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент...", — указывается в материале издания.
Отмечается, что ультраправые против помощи киевскому режиму.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
"Нам нужно больше". Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине
11:30
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
УКРАИНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала