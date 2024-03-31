https://1prime.ru/20240331/ugroza-846905951.html

Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом

Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом - 31.03.2024, ПРАЙМ

Telegraph прогнозирует Киеву экзистенциальную угрозу этим летом

Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T20:59+0300

2024-03-31T20:59+0300

2024-03-31T21:27+0300

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Киев этим летом ждет экзистенциальная угроза со стороны европейцев, сообщает британская газета Telegraph."Этим летом Украина столкнулась с новой экзистенциальной угрозой... со стороны Европы. Небольшой, но значительный и очень влиятельный блок ультраправых партий движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент...", — указывается в материале издания.Отмечается, что ультраправые против помощи киевскому режиму. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240331/klichko-846900603.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа